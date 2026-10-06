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El BOE publica la disolución de las Cortes con la que se pone en marcha la maquinaria electoral

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ya está publicado en el BOE.

Urnas de elecciones

El BOE publica la disolución de las Cortes con la que se pone en marcha la maquinaria electoral | antena3noticias.com

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El BOE publica la disolución de las Cortes con la que se activa la maquinaria electoral y apremia a los partidos a preparar sus candidaturas y los programas con los que competirán en las urnas. Pedro Sánchez anunciaba pasadas las 9:00h de la mañana de este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y hoy el BOE se hace eco de ello. La campaña comenzará oficialmente el próximo 13 de noviembre y el Congreso y el Senado resultantes del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre.

El real decreto de resolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de las elecciones generales ha sido expedido por el rey Felipe VI y refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y entra hoy mismo en vigor con la disolución automática de las Cortes. Empieza así a correr el plazo de 54 días que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hasta la jornada electoral.

Esta convocatoria llega ocho meses antes de la fecha prevista. Celebrados los comicios las cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 23 de diciembre, a las 10:00 horas, un día antes de que termine el plazo máximo de 25 días fijado por la Constitución, que en esta ocasión concluiría el 24 de diciembre, día de Nochebuena.

En aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 se establecen las 52 circunscripciones electorales, que se corresponden con cada una de las cincuenta provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En las urnas del 29 de noviembre se elegirán 350 diputados, con Madrid como la provincia con mayor número de escaños (38), seguida de Barcelona (32), Valencia (16) y Sevilla y Alicante con 12 escaños. También se elegirán 209 senadores.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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