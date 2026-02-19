VÍDEO | La declaración de Víctor de Aldama y Carmen Pano en la Audiencia Nacional: "Le dije 'es la última vez que te hago este tipo de favores'"

Las imágenes que acompañan esta noticia, a las que Antena 3 Noticias ha tenido acceso en primicia, pertenecen a las últimas declaraciones del caso Hidrocarburos. Víctor de Aldama vinculó en la Audiencia Nacional un sobre entregado por Delcy Rodríguez con una supuesta financiación ilegal del PSOE. Al día siguiente, Carmen Panoconfirmó ante ese mismo tribunal que había llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede de los socialistas.

Aunque ya lo dijo ante los medios de comunicación, Carmen Pano también asegura ante el juez Santiago Pedraz que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista por orden del comisionista Víctor de Aldama. En su declaración, Pano señala que la primera parte la llevó en taxi, mientras que la segunda fue con el chófer Álvaro Gallego, quien confirma dicha versión.

La versión del chófer

Aunque Gallego no vio a Pano entrar en la sede porque paró el coche en segunda fila en el paseo del Pintor Rosales, sí asegura que entregó el dinero porque "volvió sin la bolsa". Sin embargo, Aldama lo desmiente. Víctor de Aldama señala que el dinero que le entregaba Pano era para Koldo y Ábalos.

Álvaro Gallego explicó ante Pedraz, en calidad de testigo, que la empresaria llevaba tacos de billetes en una caja de cartón dentro de una bolsa blanca.

Aquel día, a finales delaño 2020, en plenas negociaciones para la obtención de una licencia de operadora en hidrocarburos para la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, ella le pidió, cuenta, dejarla en las inmediaciones de la sede del partido tras pasar primero por el despacho de Aldama, donde dejó parte del dinero que había llevado a casa de Pano un ayudante de Rivas, al que identificó como Lolo.

Gallego vio desde el coche a Pano dirigirse a la paralela calle de Ferraz en dirección a la sede del partido, ya que se quedó pendiente de ella por seguridad, porque era conocedor de que llevaba dinero, si bien no llegó a verla entrar. Ella regresó unos 10 o 15 minutos después, y ya no portaba la bolsa, pero tampoco le dijo a quién se la entregó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.