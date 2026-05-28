El abogado de Julio Martínez, amigo de Zapatero y "figura visible" del Caso Plus Ultra, renuncia a su defensa por "diferencias irreconciliables"

Bernardo del Rosal, el abogado del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y "figura visible" de la trama de presunto tráfico de influencias por la que se investiga al ex presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, ha renunciado a su defensa.

Catedrático de Derecho Penal, Del Rosal ejercía de letrado de Martínez Martínez desde su imputación en diciembre de 2025, pero este jueves ha presentado un escrito para formalizar su renuncia.

Diferencias irreconciliables

Según el documento, al que ha tenido acceso 'Antena 3 Noticias', el letrado declara que esta decisión viene motivada por "diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa" con el representado.

Martínez, quien todavía no ha declarado en la Audiencia Nacional, aparece en la causa como "lugarteniente" y "figura visible" de la presunta trama y es denominado por directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

Junto al expresidente del Gobierno, es uno de los principales investigados en el Caso Plus Ultra y ahora, a días de la declaración de Zapatero, deberá designar a un nuevo letrado para que ejerza su defensa. No obstante, mientras esto no ocurra, el letrado firmante se mantendrá en sus funciones.

Su presunta implicación en el Caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama, al frente de la causa, considera que 'Julito', que así se hace llamar, fue imprescindible en el rescate de Plus Ultra. Según el magistrado, su papel fue presionar e intermediar para agilizar la operación que finalmente el Gobierno acabó aprobando en 2021 por 53 millones de euros.

Unos movimientos y una red "sustentada en los contactos" de Zapatero, donde Martínez sería el "interlocutor habitual de los clientes de la red", "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes" hacia Zapatero y su entorno.

La Policía Nacional registró su domicilio en el madrileño barrio de Salamanca el pasado 11 de diciembre, el mismo día en que fue detenido por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En dicha inspección, tal y como recoge el auto del sumario del Caso Plus Ultra, se incautaron 286.070 euros en metálico que estaban repartidos por la vivienda, agendasy documentos manuscritos, entre otros hallazgos. Todos ellos, según apunta el auto, presuntamente relacionados con su vinculación a la trama.

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