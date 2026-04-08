Un ex alto cargo de Adif revela que Ábalos llamó a Pardo de Vera porque "molestaban" a Jéssica Rodríguez

El exsubdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar García, aseguró el pasado martes en el Tribunal Supremo (TS), lugar en el cual se celebra el juicio por el 'caso mascarillas', que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera le avisó que el entonces ministro José Luis Ábalos la había llamado para decirle que estaban "molestando" a su pareja de entonces, Jéssica Rodríguez, contratada en Ineco.

Entonces, señalaba, no eran conscientes de cuál era el trabajo de la expareja de Ábalos porque "no era mi misión y responsabilidad saber qué hacían" todos los trabajadores en los "diferentes departamentos".

Sobre el traslado de Jéssica a Tragsatec, una vez terminado su contrato en Ineco, Zaldívar afirmó que lo habitual era enviar a aquellos trabajadores que cumplían su contrato a otra empresa pública. Negó haber informado sobre esa nueva contratación a la expresidenta de Adif en aquel momento, Isabel Pardo de Vera, que sí era consciente de que Rodríguez era pareja del exministro José Luis Ábalos.

No obstante, explicó que "anteriormente, durante los dos años que estuvo en Ineco la presidenta me llamó para decirme que el ministro le había llamado porque en Ineco se le estaba molestando". En esa tesitura, Zaldívar se limitó a hacer de "correa transmisora", pero no llegó a saber cómo actuó la presidenta de Adif.

El hermano de Koldo reconoció ayer haber recogido sobres con dinero en Ferraz

El testigo aseguró no conocer a Joseba García (hermano de Koldo) y aseguraba que tampoco estaba al corriente de que la expareja del entonces ministro estaba asignada a él como asistente. Esta afirmación choca con lo dicho minutos antes por la jefa de proyecto de Jéssica en Ineco, María Dolores Tapia Pineda, quien declaró que fue Zaldívar quien la asignó a Joseba García.

Sobre Joseba García, el hermano de Koldo García, el pasado martes reveló en el juicio en el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas que fue por lo menos dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", aseguró en su declaración como testigo al ser preguntado sobre esta cuestión en Ferraz.

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