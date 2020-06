Los partidos políticos valoran la "desaparición" de ETA: "Es lo que esperábamos toda la vida"

El PP no cree que haya "procés" vasco tras el fin de ETA porque la sociedad no quiere

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado que no se va a abrir un proceso independentista como el catalán en Euskadi tras el final de ETA porque la sociedad no lo quiere y apuesta por la estabilidad. Alonso también ha señalado que ETA trata ahora de "camuflar su derrota como un empate" con este "blanqueamiento" que pretende, pero el PP siempre trabajará por que se sepa "la verdad" de lo ocurrido y se respete la "dignidad" y la memoria de las víctimas.

Además ha asegurado que "no hay ni puede haber ninguna negociación" con la banda terrorista y "no va a haber ningún precio" que pagar a cambio de su disolución. Alonso ha considerado que el final de ETA y su disolución está siendo "una vergüenza" como lo ha sido toda la trayectoria de la banda terrorista, pero es también la "constatación" de su "fracaso".

Ha advertido de que existe aún una base social "alimentada por el odio" que fue la que dio soporte a ETA y ahora pretenderá seguir adelante y llevar el "legado" de la banda. También ha apuntado que ETA está buscando el "blanqueo", su "limpieza" para avanzar en esas pretensiones independentistas.

Patxi López: "La desaparición de ETA es lo que esperábamos toda la vida"

El secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López , ha destacado que la desaparición de ETA es la noticia que los vascos esperaban "toda la vida", pero ha pedido que no se caiga en la "trampa" de acompañarles en la "ceremonia" de la "declaración de defunción" de la banda terrorista. "Bienvenida sea, es una noticia esperada y por lo tanto una buena noticia, pero, a partir de ahí, ya está", ha recalcado López en una entrevista en TVE.

Ha advertido de que ETA pretende trasladar que "ellos son los que casi generosamente han concedido la paz, que sus acciones estaban justificadas, que nacieron del pueblo o que el relato de la verdad es el que cuentan. "Todo esto es absolutamente mentira y no debemos acompañarles", ha subrayado el dirigente socialista, que ha incidido en que "es "justo lo contrario".

Ha insistido en que la derrota de la banda terrorista la han conseguido la democracia y que nunca hubo más conflicto "sangrante, insoportable y dramático" que su propia existencia. "No vamos a dejar que ellos nos escriban el relato, porque entonces el asesino dejará de ser asesino y la víctima, víctima y esto no lo podemos permitir si queremos construir una sociedad decente", ha dicho. Por eso, ha pedido que no haya peleas entre demócratas tras el anuncio de la disolución, porque es lo que querrían los terroristas.

Escartín (Podemos) dice que "hoy es el día para recordar a las víctimas" del terrorismo y exige "justicia y reparación"

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha señalado este viernes que "hoy es el día para recordar a las víctimas" de la banda terrorista ETA y ha exigido "justicia y reparación". Ha recordado al presidente del PP Aragón, Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en 2001, indicando que es un caso sin resolver. Ha expresado que "aquí ha habido amenazas en décadas anteriores de que los pistoleros te pudieran matar por ir a trabajar a los Parlamentos" y ahora "podemos ir tranquilos".

"La sociedad está cambiando, las generaciones que están viviendo en la política, la pluralidad y la democracia lo están haciendo sin el yugo de un terrorismo que atenazaba las libertades democráticas más básicas", lo que "nos tiene que reconfortar a la sociedad en general", ha continuado.

Ha aludido a quienes han "construido" la paz, en referencia a "los más famosos, reconocidos como actores imprescindibles, y a la gente de la sociedad vasca y española que han trabajado por que exista una sociedad de paz y justicia". Escartín ha concluido afirmando que queda "mucho recorrido por caminar como sociedad".

Gaspar (Cs) asegura que "los verdaderos protagonistas" son las víctimas del terrorismo

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha asegurado este viernes que "los verdaderos protagonistas" de hoy son las víctimas de la banda terrorista ETA, mencionando al presidente del PP Aragón, Manuel Giménez Abad, asesinado en 2001, y al catedrático de Derecho y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, asesinado en 1996.

En declaraciones a los medios de comunicación, Susana Gaspar ha expresado que "hoy es un día para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo", recalcando que "todas son inocentes", y ha reclamado a la banda terrorista que colabore para esclarecer los 358 crímenes sin resolver.

La portavoz de Ciudadanos en Aragón ha resaltado "el trabajo que todos los demócratas hemos hecho para que, al final, haya llegado la disolución de la banda".

El PNV cree que ETA se ha despedido "glorificando su pasado"

El parlamentario del PNV y secretario primero de la Mesa del Parlamento Vasco, Íñigo Iturrate, cree que ETA se ha despedido "glorificando su pasado" y le deja a la izquierda abertzale "la responsabilidad" de reconocer que la banda nunca debió existir. Además, ha afirmado que resulta "sorprendente y chocante" que el Gobierno del PP diga que "la política antiterrorista continuará" con la banda disuelta y espera que, con el tiempo, cambie su postura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Iturrate ha afirmado que hay "una sensación de alivio porque es algo que veía lastrándonos como país y ahogándonos desde hace casi 60 años, y ha condicionado muy negativamente la vida en este país todas estas décadas". "Pero, después de casi siete años de cese de la acciones terroristas, su cese ha sido casi en diferido", ha indicado.

A su juicio, hay "oscuros en esta despedida" de la banda que, "como siempre, se ha despedido a su estilo, de glorificar su pasado", cuando lo que exigen todos los demás "es lo contrario, es que reconozca que nunca tenía que haber existido".

Carmena se alegra de que " podamos decir que no existe ETA" pero lamenta que la banda no haya dicho que "nunca se debió hacer"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado que ETA no haya reconocido que "nunca se debió hacer" aunque lo importante es que "se ha acabado". La alcaldesa ha aprovechado la presentación de las fiestas de San Isidro para dar su opinión sobre la disolución de la banda terrorista "Nos alegramos muchísimo de que por fin podamos decir que no existe ETA, que se ha acabado, pero cualquier demócrata siente que no se haya dicho que nunca se debió hacer", ha explicado Carmena.