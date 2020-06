El Partido Popular considera que con el Congreso del PSOE "pierde España y ganan Iglesias y Puigdemont"

El presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha manifestado que tras el 39 Congreso del PSOE "pierde España y ganan Iglesias y Puigdemont", en alusión a la definición de España como Estado plurinacional en la eventual reforma federal de la Constitución por la que abogan los socialistas.

En un comunicado este domingo tras visitar El Prat de Llobregat (Barcelona) con motivo de la campaña 'La Catalunya valiente', Albiol ha insistido en que su partido defiende que España es una sola nación y no "una agrupación de nacionalidades en función del interés político del momento".

Albiol ha advertido que "lo mejor que les puede pasar a los partidos independentistas es que los partidos constitucionalistas" se dividan y, es en este sentido que ha acusado al PSOE de intentar buscar las simpatías de Podemos y los partidos independentistas.

Por otro lado, ha atribuido la aprobación de la enmienda que defiende la plurinacionalidad del Estado en el Congreso del PSOE al hecho de que ha sucumbido y asimilado las tesis del PSC, lo que, según él, es lo que ha llevado a los socialistas a una fase de "absoluta decadencia".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, considera que este reconocimiento supone "una concesión" de los socialistas a Podemos. En declaraciones a los periodistas en la sede de Cs en Barcelona, el también miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos ha lamentado que en el Congreso del PSOE se haya incluido el concepto de plurinacionalidad en la ponencia política, como una vía de solución para el problema de Cataluña.

"Lamentamos que el PSOE haya cedido" a las peticiones del PSC, que "nunca se ha aclarado muy bien" sobre el tema del nacionalismo y la independencia, ha opinado el diputado autonómico. Ha añadido que "no creemos que sea el camino, el hacer concesiones a Podemos". Desde Ciudadanos se ha trasladado la inquietud por la nueva deriva del PSOE ya que "la solución a su crisis interna no es ponerse en manos de 'demoliciones Iglesias'", en alusión al líder de Podemos.

Respecto a la convocatoria de un referéndum el día 1 de octubre en Cataluña, Carrizosa ha opinado que el vicepresidente del Govern, Oriol Jonqueras, "se contradice" cuando dice que serán personas voluntarias las que trabajarán por la consulta y no funcionarios.

"No puede ser una convocatoria electoral normal si no intervienen funcionarios", ha estimado, tras recordar que España lleva más de 35 años realizando elecciones "limpias y legales" en democracia y que nadie ha puesto en duda. Si se quiere hacer el referéndum sólo con voluntarios, eso "no es garantía" de que la consulta sea normal, ha insistido Carrizosa. Además, es "imposible" sustituir a funcionarios por agentes electorales voluntarios, porque la logística de los procesos electorales se atribuye a las administraciones públicas.