Parlón, candidata a liderar el PSC: "Nuestros siete diputados van a mantener el 'no' al gobierno del PP"

Núria Parlón, candidata a dirigir el PSC a partir del próximo sábado, defiende que en el caso en el que el PSOE decida abstenerse en una posible investidura a Mariano Rajoy ellos lo respetan pero no lo comparten, y piden el mismo respeto para ellos: "Si deciden sin consultar a las bases abstenerse a un gobierno del PP, nosotros como PSC exigimos el mismo respeto a mantener el 'no' a un gobierno del PP". En su opinión, esta opción no está garantizando "una buena gobernabilidad para el conjunto de España".

De este modo, ha reiterado que los siete diputados del PSC "van a mantener el 'no' al gobierno del PP". En este caso, esperan poder pactarlo con el PSOE y, si no es posible, ha asegurado que romperán la disciplina de voto porque no quieren "que el PSOE facilite un gobierno del PP".

Del mismo modo, durante la entrevista para Antena 3 noticias, la política catalana ha criticado las medidas del Partido Popular, como la reforma laboral, por lo que no pueden compartir "objetivos en un futuro de gobierno".