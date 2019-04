Fátima Báñez cree que el PP puede llegar a un acuerdo con el PSOE sin derogar la reforma laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que los españoles "no merecen unas terceras elecciones" y subraya que "es el tiempo de la política" y defiende que los socialistas necesitan sus plazos para decidir en una hipotética investidura.

Preguntada sobre si el Gobierno estaría dispuesto a modificar leyes como la reforma laboral para llegar a un acuerdo con el PSOE, Báñez insiste en que hay muchas materias "en las que nos podemos poner de acuerdo" y cree que en el ámbito del empleo, las medidas que proponen el PP, PSOE y Ciudadanos tienen más coincidencias que diferencias.

Báñez recuerda que cuando el PSOE pactó con Ciudadanos, no pusieron como condición la derogación de la reforma laboral y añade que hay que trabajar desde el consenso, "cediendo todos un poquito".

Sobre la reforma laboral, Fátima Báñez insiste en que hay ámbitos en los que se puede trabajar como la calidad del empleo o el aumento de salarios, pero cree que no se debe derogar una reforma laboral que en su opinión ha creado empleos en los últimos años y sentencia "la alternativa a la derogación es nada, y volver a las políticas que trajeron a España cinco millones de parados no es acertado".

Preguntada sobre la negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal. Báñez explica que su partido ha mejorado la libertad en esta negociación, permitiendo que se puedan pactar diferentes convenios y consiguiendo que los negociadores trabajen según su decisión, sin que el gobierno intervenga.

La ministra en funciones recuerda que "el objetivo es conseguir una mayor seguridad para las empresas y trabajadores" e insiste en que se va a trabajar para mejorar la protección de los contratos de interinidad en España y para conseguir una mayor estabilidad en el empleo.

Sobre los tipos de contratos de España, Báñez defiende que existan distintos tipos de contrato y desestima la propuesta de Ciudadanos de implantar un contrato único y sentencia "lo que no puede pasar es que condenemos a una persona a tener contratos temporales".

Preguntada sobre la hucha de las pensiones, que ha disminuido después de que el Gobierno haya utilizado estos fondos para otras cuestiones, Báñez insiste en que "la garantía de nuestro modelo de pensiones es el empleo" y defiende que "tenemos que ver lo de la hucha de las pensiones con normalidad y tranquilidad", porque "las pensiones en nuestro país están garantizadas".

La ministra de Empleo en funciones insiste en que la reforma laboral está creando puestos de trabajo que son la base para que la hucha de las pensiones no se hunda y detalla que "hoy en día por cada nuevo pensionista tenemos siete nuevos empleos".

Sobre la revalorización de las pensiones, que se ve amenazada si no se aprueban los presupuestos del 2017, Báñez dice que lo principal es tener "un gobierno en España que tome decisiones" y añade que el gobierno en funciones ha intentado minimizar los costes del no gobierno en España para que no perjudique a los ciudadanos. Añade además que las pensiones subirán en función de los recursos que tenga el sistema y asegura que no se van a volver a congelar las pensiones como ocurrió con los gobiernos socialistas.

Sobre la posible congelación de fondos estructurales para España, Báñez cree que no ocurrirá porque el Gobierno ha tomado decisiones de cara a cumplir el objetivo de déficit y añade que "la mejor manera de cumplir con Europa es que haya estabilidad política, que haya en nuestro país un gobierno con plenas funciones" para seguir creando riqueza y empleo.