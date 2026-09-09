Ceuta centra el nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso

Ceuta centrará el nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que hoy tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición preguntará al presidente cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".

Buena parte de las preguntas de los diputados al Ejecutivo girarán en torno a Ceuta. Gabriel Rufián, en la misma línea que Feijóo quiere saber cómo "afrontar lo que queda" en la recta final de legislatura. El PP quiere además que la ministra de Educación, Milagros Tolón, responda sobre los derechos educativos de los alumnos de Ceuta, aunque en materia educativa, previsiblemente también se colará en el debate el último informe PISA, en el que el alumnado español firma unos muy malos resultados.

El primer pleno del período ordinario de sesiones debatirá y votará además el real decreto por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. La sesión acogerá además la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre los incendios forestales que han aislado diversos puntos de España durante este verano.

Sigue aquí en directo online la sesión de control al Gobierno.