Page carga contra Zapatero por reunirse con Puigdemont: "No se debe mantener consenso con alguien que quiere acabar con el conjunto de España"

Nueva discrepancia del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, contra actuaciones llevadas a cabo por su partido.

En un acto con empresarios organizado por el digital 'EnCLM', García-Page ha criticado el encuentro llevado a cabo entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Según el castellanomanchego "no se debía haber mantenido ningún tipo de consenso con alguien que lo que quiere es acabar con el conjunto de España, empezando por la igualdad dentro de los españoles".

Así, Page ha reprochado que una figura como RodríguezZapatero, que se reclama progresista, legitime a Carles Puigdemont con una interlocución directa. "Alguien que se reclama progresista, que se reclama de la igualdad, no puede estar al mismo tiempo pactando con una persona que está en la extrema derecha independentista", ha sentenciado, asegurando que este tipo de contactos transmiten un mensaje contradictorio y dañan la cohesión del país.

"Los peajes del independentismo"

Después del acto y en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado que "los peajes del independentismo son peores y más caros que aprobar o no el presupuesto", y ha afirmado que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "lo tiene crudo" si pretende amenazar con la aprobación de las cuentas generales del Estado.

Así, García-Page ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha mostrado su intención de seguir gobernando se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado, lo que a su juicio es una forma de "desincentivar" y ha señalado que "el único instrumento para que se sientan obligados los que apoyaron la investidura a votar el presupuesto pasaba por el hecho de una amenaza electoral, o de que se pudieran resolver las Cortes; pero en la medida en que ese incentivo desaparece, supongo que sobre todo los independentistas lo único que buscan es hacer caja", ha dicho.

Así las cosas, el presidente castellanomanchego ha reconocido que le resulta "inconcebible que nadie en España con sentido común se haya fiado en algún momento de alguien como Puigdemont", y ha asegurado que "el país está agotado de aguantar a tanta gente que nos desea lo peor" y se ha mostrado crítico con la reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con Puigdemont, y ha sentenciado que "alguien que se reclama progresista, que reclama la igualdad, no puede estar al mismo tiempo pactando con una persona que está en la extrema derecha, en este caso independentista". Ha remarcado que desde el inicio de la legislatura ha repetido que "el Gobierno no puede fiarse lo más mínimo de alguien que realmente lo que quiere es romper el gobierno, romper España".

Competencias en inmigración

Preguntado por el traspaso de competencias en inmigración, Page lo ha calificado de "absolutamente inmoral" y ha añadido que "no hay nada que justifique el hecho de que un Estado erosione su propia soberanía territorial" y ante la posibilidad de que la medida no salga adelante debido al rechazo de Podemos, el presidente castellanomanchego ha reconocido que coincide con la formación morada, y que no va a estar "de brazos cruzados en términos competenciales".

Así las cosas, Page considera que lo que pretenden Junts y Carles Puigdemont, "que tienen un manifiesto odio al conjunto de España, no se imaginan a lo que no es España", es atacar de raíz el principio de igualdad y que "lo que quieren realmente es establecer distinciones entre los emigrantes por lengua, por identidad. Eso es propio de un racista, de un xenófobo". En este sentido, ha admitido que "no encuentro argumento, ni siquiera para aguantar en el Gobierno, que justifique eso".

