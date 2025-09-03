Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Page y Barbón afean la reunión de Illa con Puigdemont: "Que no gobierne Cataluña a distancia”

Los barones socialistas respaldan el trabajo del presidente de la Generalitat, pero no ocultan su rechazo a la reunión con el líder de Junts.

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page

Raúl Marqueta
Publicado:

Poco después de ser investido presidente de la Generalitat en agosto de 2024, Salvador Illa se reunió con todos los expresidentes catalanes. Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. Nunca con Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde 2017.

Un año después, Illa ha dado el paso y se ha reunido en Bruselas con el líder de Junts. Una visita muy criticada por la oposición y que ha despertado algunos recelos entre algunos socialistas.

Page: "La reunión suscita preguntas"

Dos barones del PSOE, el castellano manchego Emiliano García-Page y el asturiano Adrián Barbón, han puesto pegas a esa cita. Ambos presidentes autonómicos han reconocido su antipatía por el expresidente independentista

"Tal y como está planteada esa reunión, me suscita muchísimas preguntas e interrogantes y ninguna respuesta", afirmaba Page ante las preguntas de la prensa. El presidente de Castilla-La Mancha le ha reclamado a Illa que "mantenga claro que el presidente es él y que no hay mando a distancia". Un mando que, según Page, Puigdemont ejerce en España desde el extranjero.

Barbón: "Me cae bastante grande"

Pese a esas palabras, Page ha querido reconocer el "aprecio especial" que siente por su compañero del PSC. "Valoro muchísimo a Salvador Illa. Cataluña la representa Illa. Puigdemont representa el peor problema y la peor cara de Cataluña. Lo saben ya muchísimos catalanes", asegura el castellano manchego.

Un cariño que también ha trasladado públicamente el presidente Adrián Barbón. Aunque no ha ocultado que Puigdemont le "cae bastante grande" y le "repele", según sus propias palabras. Pese a ello, el asturiano se ha mostrado comprensivo con la "intenciones" de Salvador Illa de "unir a Cataluña" con sus diferentes reuniones con todos los presidentes que ha tenido la Generalitat en los últimos años.

