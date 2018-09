Pablo Casado: "Recomiendo a los políticos sobre los que exista cualquier duda académica que actúen con la transparencia que he demostrado estos meses"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, desea que el presidente del Gobierno dé las mismas explicaciones que él ha dado a los medios de comunicación durante cinco meses.

Casado asegura que el día que se conoció la información sobre la tesis de Pedro Sánchez, fue muy respetuoso y dijo que esperarían a las explicaciones que diera el Jefe del Ejecutivo porque "anunció en sede parlamentaria que las iba a dar".

Ahora, continúa, "lo que se está debatiendo es que algunos medios dicen que ha habido plagio y Moncloa defiende que no ha sido tal y por lo tanto tendremos que ver las conclusiones que vayan pasando en las próximas horas".

Pablo Casado quiere además "hacer una distinción entre el caso de Sánchez, el de Montón y otros casos" y asegura que en el caso de la tesis del presidente del Gobierno se está hablando de un documento público que "acredita un rango académico que habilita al ejercicio de alguna profesión".

"En el caso de la señora Montón había un problema de falsedad documental, en este caso de una intranet respecto a unas notas", dice Casado, que continúa explicando que ese caso no tiene nada que ver con el suyo: "Hay quien quiere ponerlo en el mismo plano que un curso del doctorado, no habilitante, sin tesina, sin TFM, sin tesis, que ahora además se está investigando en una instancia a la cual yo me tengo que remitir".

Además asegura que después de cinco meses dando explicaciones, se debe dirigir a la instancia que investiga el caso de su máster y dice: "Recomiendo al resto de políticos sobre los que exista cualquier duda académica que actúen con la transparencia que he demostrado durante estos meses".