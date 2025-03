Feijóo critica que Sánchez no explique de dónde saldrá el gasto en Defensa y denuncia su deriva "autocrática"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el incremento del gasto en Defensa. Durante su visita a las Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez, en Serrada (Valladolid), Feijóo ha alertado de que los "enjuagues" presupuestarios que pueda realizar el Ejecutivo pueden constituir un "fraude de ley" y ha advertido de que su partido está dispuesto a acudir a los tribunales para defender el Estado de Derecho.

El líder de la oposición ha denunciado que "nadie en España sabe qué va a hacer el Gobierno ni qué presupuesto se va a destinar al gasto en Defensa y cómo se va a financiar". En este sentido, ha acusado a Sánchez de ocultar "información básica que afecta a la seguridad nacional". Feijóo ha subrayado que la normativa presupuestaria es un pilar fundamental de la gestión económica del Estado y ha calificado de "anomalía democrática" que el Gobierno sólo haya aprobado tres presupuestos en siete años de mandato.

El presidente del PP también ha criticado el uso reiterado de la figura del Decreto-Ley por parte del Ejecutivo, asegurando que este Gobierno es el que más ha recurrido a esta vía "en la historia de España". Según Feijóo, el aumento del gasto en Defensa con carácter permanente debe ser aprobado por el Congreso y no decidido de manera unilateral por el Ejecutivo. "Los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley y esto es gravísimo. Si se confirman, podría implicar la disolución de las Cortes", ha afirmado.

En esta línea, ha acusado a Sánchez de no tener legitimidad para comprometer "créditos, impuestos y el dinero de los españoles para las próximas décadas en materia de defensa y seguridad". Feijóo ha garantizado que el PP seguirá defendiendo el Estado de Derecho y evaluará todas las opciones legales para frenar cualquier decisión gubernamental que no cuente con el aval del Parlamento.

Por otro lado, el líder del PP ha lamentado que sea en Bruselas donde Pedro Sánchez explique cómo pretende aumentar el presupuesto en Defensa mientras que en España "ni siquiera los diputados tienen acceso a esa información". "Los primeros ministros de la UE tienen más información sobre la defensa de España que los propios españoles", ha criticado.

Exige que el gasto en Defensa sea aprobado por el Congreso

Feijóo ha insistido en que el PSOE no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente para aprobar un plan de defensa sin el apoyo de otras formaciones y ha subrayado que España es "uno de los pocos países sin un plan claro en esta materia". "O no lo conocen, o no saben hacerlo, o no se atreven a describirlo", ha remarcado.

En su intervención, Feijóo ha advertido de que el Gobierno "no puede firmar un acuerdo que comprometa el futuro de los españoles sin la debida autorización" y ha asegurado que el país está "bordeando la falta de respeto a las reglas básicas de la democracia". "El PP no va a ser cómplice de esta anomalía democrática permanente en la que vivimos. No hay respeto al Parlamento ni al Congreso, y nos estamos deslizando por el barranco de la autocracia", ha sentenciado Feijóo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com