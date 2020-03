Pablo Casado evita hablar de Cayetana Álvarez de Toledo mientras otros dirigentes del PP critican a la portavoz

Más información Las polémicas de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, parar su "contrarreforma" educativa que "se ocupa más de la ideología" y de la "confrontación sectaria" que del rendimiento de los alumnos, la libertad, la equidad o la igualdad. Dicho esto, ha presentado un decálogo de medidas que plantea su formación, con propuestas como extender la educación concertada al bachillerato. Así se ha pronunciado tras visitar las instalaciones del colegio concertado San Alfonso, en Madrid, acompañado por la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, y el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio. No ha querido hacer declaraciones fuera de su intervención, escudándose en que estaba en un colegio. Tampoco lo ha hecho antes ni a la salida, cuando los periodistas le preguntaban su opinión sobre las acusaciones de Cayetana Álvarez de Toledo a La Sexta.

Opiniones distintas

El, preguntado por las críticas de la portavoz del PP en el Congreso,, a, en las que señalaba que hace "negocio con la erosión de los valores" de la democracia, ha reconocido "la valía" de la portavoz popular, con la que "muchos coincidimos en muchas cosas y de vez en cuando discrepamos". Según ha explicado, "en estas cosas no todos coincidimos". De este modo, ha remarcado que el PP "no es una secta y todos tienen sus opiniones y son libres de darlas". Por su parte, ha considerado que "en este caso no estuvo acertada". A su lado, el candidato en el País vasco,, se ha sumado a la valoración.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha defendido la decisión de su partido de acudir este año a las manifestaciones por el Día de la Mujer, el 8M, porque muchas mujeres de su espectro político quieren estar representadas, ha dicho, aunque ha augurado que habrá "escupitajos y empujones" para quien acuda a las marchas y no sea de izquierdas, al contrario de la decisión que ha anunciado Álvarez de Toledo.