Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de provocar una "alarma de Estado"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pida perdón por presidir un Gobierno "incompetente, que ha mentido y es tan arrogante que no es capaz de reconocer el daño infligido" por la gestión de la pandemia del coronavirus. El líder de la oposición ha reclamado humildad a Sánchez tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para rendir cuentas sobre el estado de alarma y los consejos europeos.

Gobierno ciclotímico

Según Casado no hay un estado de alarma sino una "alarma de estado" y en seis meses no ha cambiado nada. Además, ha acusado a Sánchez de actuar con "clicotimia" y "espasmódicamente" y ha acusado al Gobierno por no reconocer las 70.000 muertes causadas por el virus en España. "Viene a presumir de gestión sanitaria con 388 fallecidos y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor", ha afeado Casado, pidiendo a Sánchez que se baje del "Falcon" y sienta "con lágrimas", como la canciller alemana, Angela Merkel, lo que está pasando.

¿Cogobernanza?

Además, ha censurado que Sánchez hable de cogobernanza en la vacunación. "¿Qué pretende? ¿Llevar a la ruina al plan de vacunación español?", ha interrogado. Y ha cargado contra los socios de Sánchez, asegurando que el Gobierno "aglutina todo lo contrario a lo que dijo en campaña electoral y todo lo que es contrario al interés de España", ha señalado que el populismo se sienta "en el banco azul" y que en el puente de mando del país "a quien quiere llevarlo contra las rocas".