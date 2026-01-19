Óscar Puente: "Hay un hilo de esperanza de que la cifra de fallecidos no crezca mucho"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura que a falta de identificación puede haber esperanza de que en los dos coches que aún quedan por levantar ya no quede ninguna nueva víctima: "Vamos a cruzar los dedos, hay un hilo de esperanza de que la cifra de fallecidos no crezca mucho", ha dicho sobreel accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha comunicado este lunes en una entrevista en el especial informativo de Antena 3 Noticias en la que el responsable de la cartera de Transportes ha informado de las últimas actualizaciones del accidente de este domingo que ha dejado hasta ahora 40 víctimas mortales.

¿Causa o consecuencia?

Sobre las causas del accidente, ha explicado Puente que en ese punto "efectivamente hay un rotura de vía como hay otras muchas": "La cuestión está en delimitar si esa rotura es la causa o la consecuencia y eso tiene que determinarse en la investigación".

Asegura el ministro que los investigadores no se atreven ahora mismo a afirmar que la infraestructura haya provocado el descarrilamiento: "Todas las hipótesis están abiertas". Informa de que el coche 6 del tren Iryo, el que parece que descarrila en primer lugar, todavía no ha sido examinado.

"Ni la velocidad ni las vibraciones guardan en principio ninguna relación con el incidente"

En cuanto a las advertencias de algunos maquinistas sobre vibraciones en los trenes algunos tramos de las vías del AVE: "El propio sindicato de maquinistas ha explicado que nadie puede vincular el comunicado sobre las vibraciones del año pasado con el accidente". Reconoce que hay vibraciones al algunas zonas de algunas líneas del AVE, pero "la seguridad está garantizada": "Las vías se auscultan constantemente, si no no se circularía".

Confirma, eso sí, que los maquinistas pidieron en agosto del año pasado que se redujera la velocidad máxima en algunos tramos: "En concreto en ese tramo la velocidad está limitada a 250 km/h de manera permanente". Por tanto, dice Óscar Puente que "ni la velocidad ni las vibraciones a las que se refieren los maquinistas guardan en principio ninguna relación con el incidente".

¿Demasiado tráfico?

Vicente Vallés también le ha preguntado por el volumen de tráfico de la red ferroviaria española de alta velocidad: "Se puede asumir ese tráfico, no es ni mucho menos la más densa en cuanto a volumen de tráfico. La de Francia es mayor. Sí que es verdad que a mayor uso de la red, mayores son las necesidades de mantenimiento de la misma".

"Nuestra red esta en condiciones de esta carga o incluso superior; no estamos en los límites de nuestra capacidad y quiero desvincular la causa del accidente de esa densidad de trafico. La del descarrilamiento es una estructura completamente renovada que no tendría que tener problemas para asumir la carga de tráfico", ha analizado el encargado de la cartera de Transportes.

"No podemos relacionar incidencias de fiabilidad-puntualidad con siniestralidad"

Cuestionado por las incidencias en los últimos meses, Puente asegura que estaban mejorando desde el pasado verano: "Podemos seguir confiando en nuestro sistema ferroviario. Hemos tenido un año malo tras el apagón, estuvimos varios días para recuperar la circulación normal; en julio también tuvimos una gran incidencia. Pero desde agosto Renfe había mejorado la puntualidad un 40%".

"Sí quiero decir una cosa: no podemos relacionar incidencias de fiabilidad-puntualidad con siniestralidad. Muchas veces las incidencias tienen que ver con seguridad. Nuestros sistemas, cuando detectan alguna anomalía, alertan porque de lo primero que se trata es de garantizar la seguridad", ha querido subrayar.

"En este caso concreto, no hay ningún aviso de sistema de seguridad de la vía, no se detecta ninguna anomalía antes de que se produzca el siniestro. Se habría producido un corte en el carril si estuviera roto que hubiera llevado al detenimiento del tren". Y apostilla: "Seguridad y fiabilidad en términos de puntualidad son vasos que no son comunicantes en este caso".

¿Cuándo se reanuda el servicio?

¿Y cuánto tiempo prevén que estará la vía Madrid - Andalucía inutilizada? ¿Hay alternativas de transporte? "Iberia ha habilitado un servicio topado de precio. Quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Van a meter otros tres aviones más en Málaga y en Sevilla", señala Óscar Puente.

"La previsión de Adif es reanudar las dos vías el 2 de febrero. Vamos a intentar recuperar una de las dos vías antes de ese día. Aunque habrá que ir a una velocidad muy reducida en ese tramo para garantizar la seguridad. Por supuesto, dando prioridad a levantar ese material y ver si hay alguna víctima más. Cuando se examine el coche 6 podremos establecer una hoja de ruta más efectiva", ha anunciado finalmente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Investigación

España amanecía de luto tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que deja por el momento al menos 40 fallecidos y decenas de heridos, según el último balance.

Alrededor de las 19:45 horas de la tarde del domingo ocurría la tragedia. Un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua al descarrilar los últimos vagones, provocando a su vez el choque con el convoy de Alvia que viajaba de Madrid a Huelva.

De momento, una de las principales hipótesis es un fallo en la vía como causa principal del suceso. Concretamente, la investigación se centra en una rotura de la vía debido a un fallo de soldadura como causa del siniestro, un error que habría tenido lugar previamente al cambio de entrada en Adamuz.

