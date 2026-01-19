Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente Adamuz

La investigación del choque de trenes en Adamuz apunta a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Iryo

El ministro Óscar Puente, por su parte, recalcó que la "vía estaba completamente renovada y que se habían invertido 700 millones".

Imagen del iryo accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, C&oacute;rdoba

Imagen del iryo accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, CórdobaEFE

Publicidad

Mientras ponen a salvo a los heridos y, también se confirma el fallecimiento de otras personas, se sigue investigando la causa que provocó el descarrilamiento del iryo, el cual terminó chocando con un tren Alvia que circulaba por la vía contigua. De momento, una de las principales hipótesis es un fallo en la vía como causa principal del suceso.

Una rotura de la vía debido a un fallo de soldadura

Concretamente, la investigación se centra en una rotura de la vía debido a un fallo de soldadura como causa del siniestro, un error que habría tenido lugar previamente al cambio de entrada en Adamuz.

Puente: "La vía está renovada, se han invertido 700 millones..."

Óscar Puente, ministro de transportes, siempre ha calificado el accidente de "muy extraño", y avanzó que "el tren Iryo es un tren prácticamente nuevo, que no sé si llega a cuatro años, y la vía es una vía completamente renovada, en la que se han invertido 700 millones y en la que los trabajos han acabado en mayo de 2025".

En lo que respecta a la búsqueda de las posibles causas, desde primera hora de este lunes 19 de enero, decenas de agentes de la Guardia Civil han trabajado en el lugar del accidente recopilando pruebas y analizando cada detalle de las vías para averiguar cuál fue la causa de lo ocurrido.

Con la luz del día, los efectivos iban llegando a la zona cero con el objetivo de recabar pruebas, y sobre el terreno los expertos en criminalística tomaban fotos y hacían anotaciones para redactar sus respectivos informes. Uno a uno se iban revisando los vagones siniestrados, un trabajo muy complicado, y es que algunos de ellos son ahora mismo un amasijo de hierros, lo cual imposibilita el acceso a su interior.

Por otra parte, para entrar en los vagones que siguen en pie se tienen que reventar las ventanas, lo cual es una tarea minuciosa que también se centra en la vía.

Es difícil saberlo, pero la inspección ocular es importante hasta que la maquinaria pesada levante lo que queda de los trenes. El tema es que los últimos vagones del Iryo todavía siguen fuera de las vías, y a varios metros se puede apreciar el Alvia destrozado. La distancia entre uno y otro también da cuenta de la gravedad del impacto.

"Había muchos trozos de vía rota"

Fuentes de la investigación de Adif, recogidas por ABC, confirmaban a primera hora de la tarde de este lunes la presencia de "muchos trozos de vía rota". No obstante, en ese momento, fuentes cercanas recogidas al Ministerio de Transportes advertían que "hasta que no se investigue no se puede determinar si es causa o consecuencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 40 muertos y 12 ingresados en UCI; se buscan 39 desaparecidos

Trenes descarrilados en Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen del iryo accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

La investigación del choque de trenes en Adamuz apunta a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Iryo

Trenes descarrilados en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 40 muertos y 12 ingresados en UCI; se buscan 39 desaparecidos

Foto de archivo de un cuchillo

Una mujer apuñala en el corazón a su pareja, que presuntamente la estaba maltratando, en Aluche

Un preso agrede sexualmente a una funcionaria en la cárcel de jóvenes de Barcelona
Cataluña

Un preso agrede sexualmente a una funcionaria en la cárcel de jóvenes de Barcelona

Imagen del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

El jefe de bomberos de Córdoba, tras el accidente en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para llegar a algún vivo..."

Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)
Adamuz

Hasta 39 personas continúan desaparecidas tras el choque de los trenes en Adamuz: "Las horas nos están pasando factura"

De momento, se han contabilizado 39 viajeros desaparecidos. Varios familiares, quienes están a la espera de más información sobre sus seres queridos, han compartido su desesperación.

Accidente Adamuz
ACCIDENTE ADAMUZ

Adif avisó de ocho incidencias en Adamuz meses antes del choque de los trenes

El sindicato de maquinistas también había denunciado el estado de esas vías en varias ocasiones y habían pedido "una reducción de la velocidad".

Varias personas esperan para ser atendidas en la oficina de Renfe en la estación del AVE María Zambrano de Málaga

Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz

Juan Barroso, el tío de la niña de 6 años que logró escapar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

La historia de la niña de 6 años superviviente del accidente de Adamuz en el que ha muerto su familia: "Salió por sus propios medios"

Accidente Adamuz

Así fue el choque de trenes en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz

Publicidad