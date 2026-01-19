Accidente Adamuz
La investigación del choque de trenes en Adamuz apunta a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Iryo
El ministro Óscar Puente, por su parte, recalcó que la "vía estaba completamente renovada y que se habían invertido 700 millones".
Mientras ponen a salvo a los heridos y, también se confirma el fallecimiento de otras personas, se sigue investigando la causa que provocó el descarrilamiento del iryo, el cual terminó chocando con un tren Alvia que circulaba por la vía contigua. De momento, una de las principales hipótesis es un fallo en la vía como causa principal del suceso.
Una rotura de la vía debido a un fallo de soldadura
Concretamente, la investigación se centra en una rotura de la vía debido a un fallo de soldadura como causa del siniestro, un error que habría tenido lugar previamente al cambio de entrada en Adamuz.
Puente: "La vía está renovada, se han invertido 700 millones..."
Óscar Puente, ministro de transportes, siempre ha calificado el accidente de "muy extraño", y avanzó que "el tren Iryo es un tren prácticamente nuevo, que no sé si llega a cuatro años, y la vía es una vía completamente renovada, en la que se han invertido 700 millones y en la que los trabajos han acabado en mayo de 2025".
En lo que respecta a la búsqueda de las posibles causas, desde primera hora de este lunes 19 de enero, decenas de agentes de la Guardia Civil han trabajado en el lugar del accidente recopilando pruebas y analizando cada detalle de las vías para averiguar cuál fue la causa de lo ocurrido.
Con la luz del día, los efectivos iban llegando a la zona cero con el objetivo de recabar pruebas, y sobre el terreno los expertos en criminalística tomaban fotos y hacían anotaciones para redactar sus respectivos informes. Uno a uno se iban revisando los vagones siniestrados, un trabajo muy complicado, y es que algunos de ellos son ahora mismo un amasijo de hierros, lo cual imposibilita el acceso a su interior.
Por otra parte, para entrar en los vagones que siguen en pie se tienen que reventar las ventanas, lo cual es una tarea minuciosa que también se centra en la vía.
Es difícil saberlo, pero la inspección ocular es importante hasta que la maquinaria pesada levante lo que queda de los trenes. El tema es que los últimos vagones del Iryo todavía siguen fuera de las vías, y a varios metros se puede apreciar el Alvia destrozado. La distancia entre uno y otro también da cuenta de la gravedad del impacto.
"Había muchos trozos de vía rota"
Fuentes de la investigación de Adif, recogidas por ABC, confirmaban a primera hora de la tarde de este lunes la presencia de "muchos trozos de vía rota". No obstante, en ese momento, fuentes cercanas recogidas al Ministerio de Transportes advertían que "hasta que no se investigue no se puede determinar si es causa o consecuencia".
