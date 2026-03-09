Vídeo: el momento en el que un concejal del PSOE lanza un vaso a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez

El concejal socialista, José María Cermeño, ha sido denunciadopor el portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez (Madrid), David Esteban Fernández Domínguez, por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión informativa.

"El concejal ha reconocido su comportamiento inadecuado y presentará su dimisión", pese haber negado lo ocurrido en una primera instancia. Asimismo, Cermeño ha acusado al denunciante de "amenazar de muerte" a uno de los concejales del grupo socialista.

Los hechos se atribuyen a una de las comisiones informativas celebradas a finales de febrero en el Ayuntamiento de Aranjuez en la que se debatía una auditoría completa a la infraestructura de la C-3 de Cercanías.

El vídeo en el que se aprecia el lanzamiento del vaso de café ha sido difundido por los de Abascal.

