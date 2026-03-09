Agresión
Vídeo: el momento en el que un concejal del PSOE lanza un vaso a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez
El portavoz y concejal de Vox ha denunciado lo ocurrido ante la Policía Nacional, mientras que el socialista entregará su acta de edil este martes.
El concejal socialista, José María Cermeño, ha sido denunciadopor el portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez (Madrid), David Esteban Fernández Domínguez, por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión informativa.
"El concejal ha reconocido su comportamiento inadecuado y presentará su dimisión", pese haber negado lo ocurrido en una primera instancia. Asimismo, Cermeño ha acusado al denunciante de "amenazar de muerte" a uno de los concejales del grupo socialista.
Los hechos se atribuyen a una de las comisiones informativas celebradas a finales de febrero en el Ayuntamiento de Aranjuez en la que se debatía una auditoría completa a la infraestructura de la C-3 de Cercanías.
El vídeo en el que se aprecia el lanzamiento del vaso de café ha sido difundido por los de Abascal.
