Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Elecciones Castilla y León

¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo?

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirá el personal que participe en las elecciones de Castilla y León.

Miembros de mesa electoral

Miembros de mesa electoralEFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El 15 de marzo Castilla y León está llamada a las urnas para decidir el próximo gobierno autonómico. El BOE ya ha publicado el decreto por el que se regula la jornada electoral. En dicho decreto se estipula que las personas que trabajen este día tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas para poder ir a votar. Si se tiene una jornada reducida entonces este tiempo se ajustará de forma proporcional a la duración de la jornada.

A priori, nadie suele querer formar parte de una mesa electoral, sin embargo, es una obligación para aquellos ciudadanos a los que el azar elige. Si eres uno de los afortunados al menos es bueno que sepas que esa jornada se te pagará. La norma establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral con funciones que no son las suyas ordinarias.

El Bocyl ha publicado también el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirán aquellos que participen en la organización de los comicios. Así pues las personas a las que les toque ser parte de una mesa electoral cobrarán 76,41 euros. Esta cantidad se abona por transferencia y es ligeramente superior a la fijada en los comicios de Aragón. También se ha fijado el manual que han de conocer tanto los titulares de las mesas electorales como los suplentes. Se trata de una guía práctica y detallada para el desempeño de las funciones de presidencia y vocalías durante toda la jornada.

Cada mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos puestos. La jornada electoral comienza oficialmente a las 09:00 horas, pero para ellos lo hace antes ya que sean titulares o suplentes tienen que asistir presencialmente antes. Los suplentes están obligados a presentarse inicialmente, aunque solo permanecerán durante toda la jornada y asumirán las funciones si alguno de los titulares no comparece o no puede desempeñar su cometido.

Los suplentes solo cobrarán si finalmente tienen que sustituir a algún titular. Aunque los miembros de la mesa tienen que permanecer en el colegio todo el día, hasta que se finalice el recuente la ley contempla una serie de garantías laborales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno mantiene el "no a la guerra" mientras el PP cree que "no es tiempo de eslóganes" y sugiere rebajar el IVA de la energía

Sira Rego

Publicidad

España

Miembros de mesa electoral

¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo?

Un concejal del PSOE lanza un vaso al portavoz de Vox en Aranjuez

Vídeo: el momento en el que un concejal del PSOE lanza un vaso a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez

Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"

Juanma Moreno y un posible pacto PP - PSOE: "Con Pedro Sánchez es imposible, con Felipe González podría ser"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
UNIÓN EUROPEA

Europa enciende las alarmas y Von der Leyen asegura que "no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní"

El expresident valenciano, Carlos Mazón, en una imagen de archivo
Mazón

La Fiscalía no ve "indicios con suficiente solidez" para imputar a Mazón, aunque no descarta que tenga "responsabilidad penal"

Sira Rego
Guerra en Irán

El Gobierno mantiene el "no a la guerra" mientras el PP cree que "no es tiempo de eslóganes" y sugiere rebajar el IVA de la energía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado por teléfono con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, para mostrarle su solidaridad ante los ataques a su país por parte de Irán. La llamada de Sánchez al presidente de Emiratos Árabes Unidos se suma a otras que ha hecho a otros líderes de Oriente Medio, atacados por Irán, como es el ejemplo de el Líbano.

March 4, 2026, Uss Gerald R Ford, International Waters: A U.S. Navy sailor watches as a F/A-18F Super Hornet aircraft, attached to the Blacklions of Strike Fighter Squadron 213, comes in for an arrested landing on the flight deck of the Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford operating in support of Operation Epic Fury, March 2, 2025, in the Eastern Mediterranean Sea. Operation Epic Fury is the joint U.S-Israel attack on Iran. Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy 04/03/2026 ONLY FO...
GUERRA ORIENTE MEDIO

Estos son los países a los que el Gobierno recomienda no viajar tras el estallido de la guerra de Irán

El Gobierno mantiene un seguimiento constante de la evolución del conflicto y no descarta actualizar estas recomendaciones en función de cómo evolucione la guerra en Oriente Medio.

Elecciones Castilla y León

Las últimas encuestas antes de las elecciones de Castilla y León reflejan "pequeñas sorpresas": "Hay un mensaje claro del electorado"

Resultado de las Elecciones de Castilla y León 2022 en el municipio de Aranda de Duero

Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Publicidad