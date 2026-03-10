¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo?

El 15 de marzo Castilla y León está llamada a las urnas para decidir el próximo gobierno autonómico. El BOE ya ha publicado el decreto por el que se regula la jornada electoral. En dicho decreto se estipula que las personas que trabajen este día tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas para poder ir a votar. Si se tiene una jornada reducida entonces este tiempo se ajustará de forma proporcional a la duración de la jornada.

A priori, nadie suele querer formar parte de una mesa electoral, sin embargo, es una obligación para aquellos ciudadanos a los que el azar elige. Si eres uno de los afortunados al menos es bueno que sepas que esa jornada se te pagará. La norma establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral con funciones que no son las suyas ordinarias.

El Bocyl ha publicado también el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirán aquellos que participen en la organización de los comicios. Así pues las personas a las que les toque ser parte de una mesa electoral cobrarán 76,41 euros. Esta cantidad se abona por transferencia y es ligeramente superior a la fijada en los comicios de Aragón. También se ha fijado el manual que han de conocer tanto los titulares de las mesas electorales como los suplentes. Se trata de una guía práctica y detallada para el desempeño de las funciones de presidencia y vocalías durante toda la jornada.

Cada mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos puestos. La jornada electoral comienza oficialmente a las 09:00 horas, pero para ellos lo hace antes ya que sean titulares o suplentes tienen que asistir presencialmente antes. Los suplentes están obligados a presentarse inicialmente, aunque solo permanecerán durante toda la jornada y asumirán las funciones si alguno de los titulares no comparece o no puede desempeñar su cometido.

Los suplentes solo cobrarán si finalmente tienen que sustituir a algún titular. Aunque los miembros de la mesa tienen que permanecer en el colegio todo el día, hasta que se finalice el recuente la ley contempla una serie de garantías laborales.