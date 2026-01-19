Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial y promete "dar con la verdad" de la causa del accidente de tren de Adamuz

Tras visitar la zona cero del accidente de ferroviario en Adamuz, Córdoba, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios. Antes de ello, el alcalde de la localidad cordobesa ha agradecido a los vecino porque "desde el primer momento se han volcado" con medios, máquinas, ropa "siempre a disposición".

Seguidamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno ha comenzado explicando que han" tenido que afrontar una catástrofe de dimensiones desconocidas". También ha destacado la solidaridad de los vecinos y de la disposición de medios.

Concluía en que "aún queda muchas horas por trabajar" y que ojalá ni en la región andaluza, ni en España ni en el mundo "tengamos que pasar por una circunstancia como esta" "Es una huella que nos va a dejar a los andaluces para siempre", ha zanjado.

"Un día de dolor para toda España", expresaba el presidente del Gobierno, mandando a los familiares de las víctimas "todo el abrazo de la sociedad española" y ha deseado una pronta recuperación a todas las víctimas. Ha anunciado que esta tarde decretará tres días de luto oficial que comenzará a partir de la media noche de este lunes. "El Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad", ha subrayado.

"Toda tragedia exige a sus instituciones unidad en la respuesta", expresaba el socialista, que añadía que "vamos a dar con la verdad y vamos a conocer la respuesta" y cuando se conozca lo pondrán "en conocimiento de la opinión pública".

También ha reconocido "la cooperación institucional de la Junta de Andalucía con la diputación, también con el consistorio con sus vecinos así como los vecino de localidades aledañas", destacando la solidaridad del "pueblo andaluz".

Protección y asistencia a familiares

No obstante, se ha dirigido a los familiares de las víctimas garantizándoles protección desde la Administración General del Estado y en coordinación con el resto de Administraciones: "Vamos a estar protegiéndoles y asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario".

El trágico accidente ha dejado, al menos, 39 víctimas y más de 150 heridos. Cerca de media centena de heridos siguen hospitalizados, de los cuales 12 se encuentran en la UCI y cinco de ellos son niños.

Aún no se descarta que el número aumente, ya que el operativo de emergencia está trabajando para acceder a los vagones del tren Alvia que cayeron por el terraplen, informó el presidente de la Junta de Andalucía.

Sánchez: "Una noche de profundo dolor para nuestro país"

El presidente del Gobierno canceló su agenda de este lunes, al igual que Núñez Feijóo, y en su último mensaje en X destacó que la de ayer fue "una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz". "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", explicó el líder socialista.

Feijóo propuso a Sánchez cancelar la reunión de este lunes

Este lunes 19 de enero, Sánchez tenía previsto clausurar el acto de presentación del nuevo fondo soberano 'España Crece', en la sede del Ministerio de Economía y a primera hora de la tarde iba a recibir al presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, en el Palacio de la Moncloa.

Más tarde, protagonizaría un encuentro con el líder de la oposición, Núñez Feijóo, para tratar la presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania. No obstante, fue Feijóo a última hora de este pasado domingo el que propuso al presidente del Gobierno la cancelación de su reunión: "Acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana".

Información y números habilitados

900 10 10 20: Adif

900 00 14 02: iryo

953 00 11 49 información sobre hospitalizados, desde fuera de Andalucía

061 en Andalucía

