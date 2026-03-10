Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Trabajo

Garamendi tilda de "absurda" la propuesta de Trabajo de "democratización" de las empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que no acudirá a la reunión del ministerio de Trabajo para, según lo ha definido Yolanda Díaz, "democratizar" las empresas.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE

Antonio Garamendi, presidente de CEOEEFE

Publicidad

María Sáez
Publicado:

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el ministerio de Trabajo y Economía Social protagonizan un nuevo enfrentamiento. El departamento de Yolanda Díaz ha convocado la primera cita para llevar a cabo su plan de "democratización" de empresas, a la que Antonio Garamendi ya ha anunciado que dará plantón.

Será el próximo jueves cuando los de Yolanda Díaz se reúnan en una mesa de diálogo para abrir camino a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. No obstante, el presidente de la CEOE ha calificado este movimiento como un "debate absurdo" en un acto sobre transición energética y sostenibilidad organizado por Deloitte.

Crítica de la patronal

La patronal se planta ante lo que ha considerado un “ejercicio de intervencionismo”. Así, el líder de la patronal ha manifestado su descontento por estas medidas que "sólo crean falta de confianza e inestabilidad".

Recrimina a Trabajo el que ha definido como un “ataque populista” que perjudicarán la inversión: “Se lanzan ideas para que la gente no invierta y además, con temas y premisas totalmente absurdas. ¿Qué es eso de que en las empresas no hay democracia? ¿Vamos a hablar ahora de que hay que reglar el 10% de las compañías a los trabajadores? ¿Vamos a hablar ahora de que el 50% del consejo de administración sean los sindicatos”, ha manifestado el líder de la CEOE.

El ministerio de Trabajo responde

Tras la decisión del CEOE, los de Yolanda Diaz han considerado que “demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social”, que es su obligación.

Trabajo invita a Garamendi a conocer la propuesta antes de rechazarla. La iniciativa parte de un informe de una comisión internacional de expertos, en el que se plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración de las empresas entre 50 y 1.000 empleados. En el caso de las compañías con más de 1.000 trabajadores, los empleados ocuparían la mitad de los puestos.

Por su parte, los expertos proponen umbrales mínimos para que los trabajadores participen más en la propiedad, con mínimos del 2%, que subiría al 10% en grandes corporaciones.

El Gobierno mantiene el "no a la guerra" mientras el PP cree que "no es tiempo de eslóganes" y sugiere rebajar el IVA de la energía

Sira Rego

Publicidad

España

Antonio Garamendi, presidente de CEOE

Garamendi tilda de "absurda" la propuesta de Trabajo de "democratización" de las empresas

La fragata Cristóbal Colón

La fragata Cristóbal Colón de la Armada española llega a Chipre

Félix Bolaños

El Gobierno no aclara qué medidas tomará ante la guerra y aumenta la presión de la oposición

A3 Noticias 2 (02-01-24) PSOE y PP se vuelven a enzarzar por el muñeco de Pedro Sánchez 'apaleado' en Ferraz
PSOE

Pedro Sánchez declara por el muñeco con su cara apaleado en Nochevieja de 2023: "Fue una apelación directa a mi muerte"

José Manuel Albares
Guerra Oriente Próximo

El Gobierno discrepa de las declaraciones de Von der Leyen: "Europa tiene que defender el orden internacional"

Luz verde al decreto que garantiza la atención sanitaria a todos los inmigrantes que vivan en España sin residencia legal
Consejo de Ministros

Luz verde al decreto que garantiza la atención sanitaria a todos los inmigrantes que vivan en España sin residencia legal

Se facilitan los trámites para tener derecho a la atención sanitaria .

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados
Guerra

Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para explicar la postura del Gobierno en la guerra de Oriente Medio

El presidente del Ejecutivo presentará las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del próximo 19 de marzo.

Miembros de mesa electoral

¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo?

Un concejal del PSOE lanza un vaso al portavoz de Vox en Aranjuez

Vídeo: el momento en el que un concejal del PSOE lanza un vaso a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez

Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"

Juanma Moreno y un posible pacto PP - PSOE: "Con Pedro Sánchez es imposible, con Felipe González podría ser"

Publicidad