Garamendi tilda de "absurda" la propuesta de Trabajo de "democratización" de las empresas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el ministerio de Trabajo y Economía Social protagonizan un nuevo enfrentamiento. El departamento de Yolanda Díaz ha convocado la primera cita para llevar a cabo su plan de "democratización" de empresas, a la que Antonio Garamendi ya ha anunciado que dará plantón.

Será el próximo jueves cuando los de Yolanda Díaz se reúnan en una mesa de diálogo para abrir camino a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. No obstante, el presidente de la CEOE ha calificado este movimiento como un "debate absurdo" en un acto sobre transición energética y sostenibilidad organizado por Deloitte.

Crítica de la patronal

La patronal se planta ante lo que ha considerado un “ejercicio de intervencionismo”. Así, el líder de la patronal ha manifestado su descontento por estas medidas que "sólo crean falta de confianza e inestabilidad".

Recrimina a Trabajo el que ha definido como un “ataque populista” que perjudicarán la inversión: “Se lanzan ideas para que la gente no invierta y además, con temas y premisas totalmente absurdas. ¿Qué es eso de que en las empresas no hay democracia? ¿Vamos a hablar ahora de que hay que reglar el 10% de las compañías a los trabajadores? ¿Vamos a hablar ahora de que el 50% del consejo de administración sean los sindicatos”, ha manifestado el líder de la CEOE.

El ministerio de Trabajo responde

Tras la decisión del CEOE, los de Yolanda Diaz han considerado que “demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social”, que es su obligación.

Trabajo invita a Garamendi a conocer la propuesta antes de rechazarla. La iniciativa parte de un informe de una comisión internacional de expertos, en el que se plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración de las empresas entre 50 y 1.000 empleados. En el caso de las compañías con más de 1.000 trabajadores, los empleados ocuparían la mitad de los puestos.

Por su parte, los expertos proponen umbrales mínimos para que los trabajadores participen más en la propiedad, con mínimos del 2%, que subiría al 10% en grandes corporaciones.