Adamuz

Feijóo sostiene que el accidente entre dos trenes en Adamuz se está gestionando "con profesionalidad, rigor y responsabilidad"

El líder del PP ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas mortales junto a Juanma Moreno desde Adamuz.

Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación en Adamuztras visitar el puesto de mando avanzado habilitado con motivo del accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés este domingo. Feijóo ha recorrido las instalaciones junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer de primera mano el funcionamiento del dispositivo de coordinación y atención activado tras el siniestro que deja al menos 40 muertos.

Desde el punto de atención situado en la caseta municipal de Adamuz, Juanma Moreno ha confirmado que el número de "hospitalizados descienden a 41, de ellos 12 permanecen en la UCI, entre ellos un menor, y no hay riesgo vital para esos 12".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha resaltado la labor de los "profesionales de emergencias, profesionales sanitarios, a todo los ciudadanos de esta localidad", ya que "desde el primer instante se volcó todo el mundo". Desde el primer momento de su intervención, Feijóo ha dado "el pésame a las familias que ya tienen confirmada la perdida de familiares", de la misma forma que ha querido transmitir su acompañamiento a todos los "que están pendientes de confirmación".

Feijóo también ha querido incidir en que "no es fácil" gestionar una tragedia como la ocurrida en Adamuz, "pero lo cierto es que se está haciendo con mucha profesionalidad, con mucho rigor, y mucha responsabilidad".

"Hemos acreditado que España se une y tenemos un gran país. Esto no es fácil, es muy difícil, la tristeza irreparable de los que han perdido a un familiar, y estar esperando por la identificación y aquellos otros, que todavía no saben, que tienen una enorme incertidumbre, espero que entiendan que Adif está haciendo su trabajo", ha señalado.

"Me ha hecho revivir el accidente del Alvia"

Feijóo se ha mostrado afectado y lanzado un mensaje a la ciudadanía: "lo siento mucho, me ha hecho revivir el accidente del Alvia de Santiago con 80 fallecidos y 140 heridos, no lo olvidaré jamás, se que no lo olvidaran nunca, esto acompaña a uno en su biografía personal y política. Estamos convencidos de que Adif Y Renfe nos darán cuenta de los indicios porque les debemos a los familiares y a las víctimas saber qué ha pasado".

"Esperemos que en cuanto levanten el Alvia podamos dar atención a las familias, como se está dando, a través de psicólogos de la Junta y Cruz Roja".

