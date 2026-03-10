La fragata Cristóbal Colón de la Armada española llega a Chipre

La fragata Cristóbal Colón (F-105) ha llegado a Chipre dentro del marco de una misión de carácter defensivo en el Mediterráneo oriental. Con este despliegue, la Armada española sitúa en la zona su buque de superficie con mayor capacidad tecnológica para participar en tareas de vigilancia y defensa aérea.

El envío de la embarcación se produce en un momento de tensión en la zona. El objetivo de la misión es establecer un dispositivo de protección en el espacio aéreo del área y reforzar la presencia naval en un punto de relevancia estratégica dentro del Mediterráneo.

Un buque clave de la Armada española

La Cristóbal Colón forma parte de la serie de fragatas F-100 y constituye la última unidad de la clase Álvaro de Bazán. Fue construida por Navantia en los astilleros de Ferrol y entregada a la Armada en octubre de 2012.

Su construcción supuso una inversión de 823 millones de euros, una cifra superior a la de otros buques de la misma serie debido a la incorporación de mejoras tecnológicas, motores con mayor capacidad y modificaciones estructurales orientadas a reducir la firma infrarroja del buque.

Con 147 metros de eslora y un desplazamiento superior a las 6.000 toneladas, la fragata está diseñada como una plataforma multipropósito capaz de desarrollar distintas misiones navales. Puede alcanzar velocidades de hasta 28 nudos, lo que le permite operar con rapidez en distintos escenarios marítimos.

La misión que desempeña en aguas de Chipre se apoya en un sistema de armamento diseñado para la interceptación de amenazas aéreas.

La fragata dispone de un sistema de lanzamiento vertical con 48 celdas para misiles. Entre ellos se encuentran los Standard SM-2, preparados para interceptar objetivos a gran distancia y altura, y los ESSM, destinados a la defensa de corto alcance.

El buque también cuenta con misiles antibuque Harpoon y con un cañón principal de 127 milímetros, lo que permite operar tanto frente a amenazas aéreas como frente a objetivos de superficie.

Dotación y medios embarcados

A bordo de la fragata opera una dotación de 200 marinos encargados de la gestión de los sistemas de navegación, armamento y vigilancia.

El buque incorpora además un helicóptero SH-60B Seahawk, que amplía las capacidades de vigilancia marítima y permite realizar misiones de lucha antisubmarina y reconocimiento.

