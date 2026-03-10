El Gobierno discrepa de las declaraciones de Von der Leyen: "Europa tiene que defender el orden internacional"

"Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ya ha desaparecido y no volverá", valoró ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en relación con la posición que debería mantener la Unión Europea tras la escalada bélica en Oriente Próximo.

Unas declaraciones poco acertadas para la vicepresidenta comunitaria, Teresa Ribera, que hoy ha defendido que le corresponde al Consejo Europeo fijar la posición de Bruselas en política internacional. "Es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero. "Por supuesto que hay abusones, pero a los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso, ¿si no cuál es el criterio?", ha reflexionado Ribera en Más de Uno.

Las palabras de Von der Leyen no han tardado en abrir el debate en el terreno nacional. En la Moncloa han mostrado su discrepancia. "Europa tiene que defender el orden internacional, porque la alternativa al orden internacional es el desorden", ha sentenciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Se alinean con las palabras del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que rechaza el paso en falso de Von der Leyen: "El unilateralismo no puede ser el camino y la UE debe defender el orden". internacional”

Los socios cierran filas con el Ejecutivo. "Se hace aún más valiosa la posición de nuestro Gobierno", ha considerado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. Aunque dan un paso más y acusan a la presidenta comunitaria de seguidismo. "Hace demasiado tiempo que Úrsula Von der Leyen no representa los intereses de la Unión Europea, sino que se ha plegado a la Casa Blanca y a Israel", ha reprochado Barbero.

"Lo que ha hecho es avalar las políticas de guerra y las políticas de muerte de Donald Trump", ha criticado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

La oposición se alinea con Von der Leyen

Desde que estalló el conflicto, el Partido Popular se ha mostrado incómodo con la postura del Gobierno y han tachado de eslogan su "No a la guerra". Hoy los populares secundan las declaraciones de la presidenta de la CE. "¿El mundo tiene normas? Sí, ¿las cumplen todos los actores? No, ¿tiene que quedarse Europa llorando en una esquina? No", ha incidido la portavoz de los populares en el cámara baja, Ester Muñoz. "Es un ejercicio de realismo, Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", ha señalado el Vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

