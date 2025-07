Óscar López admite que Pedro Sánchez "se equivocó al elegir" a Ábalos y Cerdán como sus manos derecha

Este lunes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha admitido en una entrevista en Onda Cero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tuvo una "equivocación dura" al elegir a sus dos secretarios de Organización del partido, refiriéndose a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"El presidente del Gobierno se equivocó al elegir a los dos secretarios de Organización, por eso estamos pasando lo que estamos pasando", afirmaba, añadiendo que a Sánchez no se le puede cargar con la responsabilidad de las acusaciones de Ábalos y Cerdán porque "no sabía lo que se le estaba ocultando". No obstante destaca el desconocimiento del presidente porque "no es el ambiente de trabajo en los equipos que formo. Nunca lo he tolerado ni consentido".

Asegura que el actual Ejecutivo es el primero que "ha actuado con contundencia ante la corrupción", por las dimisiones y renuncias de los cargos cuando la UCO les ha señalado. "Ninguno lo hizo antes, ni el de Felipe, ni el de Aznar, Zapatero no tuvo casos, ni el de Rajoy. Todos cerraron y taparon las investigaciones, y fueron hasta las puertas de la cárcel a defender (a los procesados)", ha recordado.

Sobre las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, López anuncia su rechazo puesto que "este Gobierno funciona, la gestión del país es buena y Pedro Sánchez ha decidido gobernar".

A López no le "entra en la cabeza" que los compañeros socialistas que piden que Sánchez deje la presidencia sean los mismo que "defendieron la abstención ante la moción de censura a Rajoy".

No sabía de las acusaciones sexuales a Salazar

Tras las acusaciones de varias mujeres por "comportamientos inadecuados" cuando Paco Salazar era su jefe, llevó a que el designado por Pedro Sánchez como una de las personas adjuntas en la Secretaría de Organización anunciase su renuncia al cargo. Según información del Diario.es una mujer asegura haberse sentido acosada, afirmando que el socialista le había propuesto quedar en varias ocasiones.

Alsina no ha dudado en preguntarle si "desea decir algo a favor de Salazar, alto cargo en La Moncloa señalado por acoso sexual y abuso de poder". López ha respondido que no sabía de los comportamientos por los que se acusa a Salazar: "Jamás en mi vida había escuchado nada de eso".

Afirma "la gran relación" que ha tenido con Salazar y apunta de su desconocimiento al no haber "ninguna renuncia en el canal interno ni en Moncloa ni en Ferraz". Aún así ha defendido la rapidez de Salazar de renunciar a sus cargos, donde solo pasaron unas horas desde que el medio publicó la información.

Insta en utilizar los canales internos "porque, si no, es más difícil atajar" comportamientos. Además ha señalado que a Salazar "le honra" haberse apartado.

