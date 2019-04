Oramas afirma que PP y Podemos quieren nuevas elecciones mientras que Sánchez piensa en su liderazgo personal

Tras la audiencia con el Rey Felipe VI, Ana Oramas ha explicado que el papel del Monarca "es escuchar", por un lado cuál sería la posición de los partidos ante los diferentes escenarios y por otro lado preguntarnos nuestra opinión ante esa posbilidad de que se articule una mayoría de un Gobierno estable.

Oramas ha manifestado que ve "muy difícil formar Gobierno" y, aunque ese es "nuestro deseo", afirma que "no veo voluntad política de llegar a ese acuerdo". En una entrevista en Espejo Público, sostiene que, de acuerdo a últimas encuestas, "los ciudadanos no quieren unas nuevas elecciones, pero los líderes están en clave electoral y pensado en los intereses en su partido".

Asegura que "PP y Podemos tienen intereses de que se repitan las elecciones". Pablo Iglesias "quiere elecciones y Sánchez está en clave de su liderazgo personal y no en clave de interés de país".

Respecto a la cesión del PSOE de cuatro senadores a ERC y DL, Oramas ha afirmado que le "preocupa" que Sánchez "no haya dado ninguna explicación y se ha escaqueado de dar una respuesta, ni públicamente, ni en su partido".

Explica que no le parece mal que todas las fueras políticas tenga voz en el Senado, pero "otra historia es los cuatro grupos parlametarios que pretende tener Podemos en el Congreso", lo que significaría que tendrían tres veces más tiempo en el Hemiciclo, tener unos recursos que no le corresponderían y una presencia en los órganos que tampoco le corresponder. No obstante, recuerda que la sentencia está en manos del Tribunal que será el que decida.

Por último, Oramas ha manifestado que sabe que no son "imprescindibles pero sí necesarios", y cree que "hace falta un Gobierno estable con una mayoría suficiente y hemos gobernado con PSOE y PP, pero no vamos a estar ahora para aventuras, vamos a esperar a que se forme un núcleo duro y después llegaremos a acuerdos por la estabilidad de este país".