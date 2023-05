La oposición carga contra Sánchez por su cercanía con Bildu, que incluye a 44 etarras condenados en sus listas

La crispación entre la oposición y el Gobierno está presente de cara a las elecciones del 28M. La estrategia electoral del Gobierno parecía romperse a un día de que comience la campaña electoral después de que la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, acusara al presidente Pedro Sánchez de tener un socio de gobierno con 44 etarras en sus listas electorales.

La precampaña electoral del PSOE ha estado marcada por la batería de anuncios en materia de vivienda. Sin embargo, se ha producido un giro después de que desde el PP acusaran a los socialistas de su cercanía con Bildu.

"Compra a sus socios a cualquier precio. Paga incluso a Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez", ha sentenciado Gamarra.

Pedro Sánchez se ha defendido asegurando que lo que quiere el PP es retroceder a 2013 con las derogaciones de leyes que ha anunciado.

Los socialistas han tardado más de un día en hablar públicamente sobre la polémica. Lo ha hecho a través de la portavoz, Pilar Alegría. La ministra de Educación ha enviado un mensaje cerrado a la prensa en el que ha reconocido que al PSOE no le gusta la lista de Bildu.

"Son unas listas que reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas. En la utilización de ETA y del terrorismo dentro del debate político y con fines partidistas jamás van a encontrar al partido socialista", ha remarcado la ministra.

Piden explicaciones a Sánchez por su cercanía con Bildu

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la derogación del "'sanchismo'" para garantizar que no gobierne "un partido como Bildu" que lleva en sus listas "a personas de una banda terrorista y condenados por asesinato". "Gobiernan con Bildu y no les repugna. Lleven en sus listas a quien lleven, gobiernan con Bildu, por eso no voten al PSOE", ha pedido.

En la misma línea, el vicesecretario de Política Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, ha señalado que Sánchez muestra "su verdadero rostro" y ha considerado que no le importa pactar con "asesinos o herederos de asesinos". "No es día de pedirle explicaciones a Bildu sino de pedírselas a Pedro Sánchez", ha añadido.

González Pons ha advertido que el jefe del Ejecutivo ve ahora "la verdadera cara de los asesinos con los que ha estado gobernando" y ha añadido que debería "dar explicaciones".

Los 'populares' Iturgaiz y López Miras también han acusado al Gobierno de sus pactos con Bildu. El presidente de Murcia ha considerado que un "terrorista" no puede ser un "representante público". "Si legalmente es posible, los políticos deberíamos de aportar la dosis de dignidad y de moral que le falta a la ley para que ni asesinos ni terroristas puedan ser ni representantes públicos, ni representantes de las instituciones", ha precisado.

En Vox han manifestado que llamar "filoetarras" a los miembros del partido liderado por Arnaldo Otegi es "quedarse corto". "Son etarras", ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha denunciado la "falta de respeto y sensibilidad hacia las víctimas" por incluir condenados en las listas de Bildu. Unas listas "manchadas de sangre", ha remarcado el presidente del PP vasco.

Bildu defiende la presencia de 'etarras' en las listas electorales

Las personas condenadas por pertenecer a ETA y que forman parte de las listas electorales "tienen intactos todos sus derechos, sus derechos políticos también", tal y como ha defendido este jueves la candidata de EH Bildu a a Presidencia de Navarra, Laura Aznal. "Nosotros en su día presentamos unas listas, estas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega", ha aclarado.

Sobre las polémicas listas, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que la inclusión es "estrictamente legal" porque la Junta Electoral "se las aprueba".

"Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu", ha expresado Chivite.