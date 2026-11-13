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CASO KOLDO

Moncloa niega que Sánchez se reuniese con Cristian Corvillo en 2023

Los investigadores recogen en su informe un mensaje de Cristian Corvillo a Aldama, sobre Sánchez: "Mañana viene el presidente a Córdoba, quiere verme"

Imagen de Cristian Corvillo

La UCO señala una reunión entre Sánchez y su exchófer en 2023 que Moncloa niega | EFE

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Ignacio Blanco
Publicado:

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone el foco en una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y el empresario Cristian Corvillo, supuesto exchófer del presidente, en abril de 2023. El informe recoge una conversación en la que Corvillo asegura a Víctor de Aldama que el presidente del Gobierno quería verle durante su visita a Córdoba: "Mañana viene el presidente a Córdoba, quiere verme, me ha llamado Óscar López".

La agenda oficial de Sánchez confirma que el presidente viajó ese día a la provincia andaluza. A las 17:15 horas acudió a una base del Ejército junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Después, a las 18:30 horas, se trasladó a un mitin del PSOE de Córdoba, una federación socialista que la investigación también vincula con Corvillo.

Más de dos horas más tarde, el empresario volvió a escribir a Aldama. "Con el presidente, de lujo, lujo. Conversación lógicamente para hablar del jefe". En esos mensajes, las referencias al "jefe" aludirían, según la investigación, al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Moncloa niega el supuesto encuentro

Ante estas informaciones, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado que el jefe del Ejecutivo se reuniera aquel día con Cristian Corvillo. "Esa reunión no se produjo nunca", ha sentenciado.

También se desvinculan desde el PSOE de Córdoba. En un comunicado publicado la semana pasada, dijeron que el detenido no ostenta ningún cargo "más allá de su afiliación como militante de base del partido". Sobre esa militancia ya dicen que la dirección provincial actuará "en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente en secreto de sumario".

El informe de la UCO sitúa a Corvillo en el centro de una presunta trama de mordidas vinculadas a contratos de obra pública. Los investigadores apuntan a una sociedad portuguesa a través de la cual el empresario habría canalizado fondos destinados a Andrea, pareja de Ábalos. Además, relacionan a esa empresa con Víctor de Aldama, quien posteriormente habría facilitado a Corvillo una vivienda valorada en más de 200.000 euros como contraprestación.

Las conversaciones intervenidas reflejan también la relación de Corvillo con Ábalos y su exasesor, Koldo García. En uno de los mensajes, el empresario habla de una "gestión hecha con el jefe y el chiquitín". Un conjunto de mensajes y supuestos favores que la UCO analiza para reconstruir los vínculos entre los protagonistas de la trama.

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