La UCO detecta descuadres contables en las donaciones al PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permaneció este jueves casi 13 horas en la sede del Tribunal de Cuentas para recabar nueva documentación sobre la financiación del PSOE. Antena 3 Noticias consiguió captar las imágenes en las que la UCO abandonaba el Tribunal de Cuentas. Los investigadores han detectado numerosos descuadres contables entre la información de la que disponen y los datos que han facilitado el organismo fiscalizador, según ha podido saber Antena 3 Noticias por fuentes del caso.

Entre todo el material que se ha localizado se encontrarían documentos complementarios sobre los informes de fiscalización del PSOE. El Tribunal de Cuentas ya había entregado información a los investigadores el pasado mes de septiembre, pero, tras estudiarla y analizarla, la UCO habría localizado discrepancias que en estos momentos trata de resolver.

Discrepancias con la contabilidad oficial

La investigación se centra mayoritariamente en las donaciones recibidas por el PSOE entre los años 2017 y 2024. Los agentes buscan exactamente el origen de los descuadres y verificar si las aportaciones económicas al partido coinciden con las cantidades que aparecían en su contabilidad oficial.

También, la Guardia Civil ha pedido información sobre los abogados y despachos con los que ha colaborado el Partido Socialista Obrero Español. Este tema ya se investiga en otra causa judicial, más conocida como 'caso de las cloacas del PSOE', que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Pese a ello, toda la documentación que está relacionada con estos letrados podría convertirse también en uno de los puntos clave de la investigación sobre la financiación socialista que dirige el juez Ismael Moreno y que continúa bajo secreto de sumario.

Según publica el diario El Mundo, el magistrado ha dado un plazo de diez días al Tribunal de Cuentas para realizar un nuevo informe de fiscalización que permita esclarecer las discrepancias detectadas por los investigadores.