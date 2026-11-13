Feijóo se convierte en un superhéroe de anime para conquistar el voto joven en las redes sociales

A falta de 16 días para las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos políticos intensifican sus esfuerzos para conquistar al electorado más joven. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de la campaña, con nuevos formatos, vídeos creados mediante inteligencia artificial, memes y entrevistas en podcasts con audiencias millonarias. El objetivo es llegar a una generación que consume información de manera diferente y cuyo voto puede resultar decisivo.

Más de 1,6 millones de españoles tendrán la oportunidad de votar por primera vez en estos comicios. Si se amplía el foco al conjunto del electorado joven, los partidos tienen cerca de cuatro millones de votos en juego en las redes sociales. Una oportunidad que los candidatos no quieren desaprovehcar y que está obligando a adaptar sus mensajes y sus formas de comunicación.

Feijóo se convierte en un superhéroe de anime para combatir a Sánchez

Una de las apuestas más llamativas de esta campaña la ha protagonizado el Partido Popular. La formación ha difundido un vídeo elaborado con inteligencia artificial en el que Alberto Núñez Feijóo aparece convertido en un superhéroe de anime que se enfrenta a la "mentira que cubre España de oscuridad", representada por una gran nube roja y personificada en Pedro Sánchez.

Bajo el lema 'Feijóo, el cambio necesario', la ficción presenta al líder popular como un héroe que llega desde Galicia para salvar al país. En esta aventura, de poco más de un minuto y medio, no está solo: aparecen otros dirigentes del partido como Borja Sémper, Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo y Ester Muñoz, también caracterizados como superhéroes.

La historia termina con Feijóo imponiéndose al mal y levantando un muro protector mientras se escucha que "la mentira ya cayó". El candidato aterriza finalmente junto al Palacio Real con una capa que incorpora la bandera de España.

El vídeo se presentó este viernes durante un acto de Nuevas Generaciones del PP en el madrileño barrio de Tetuán, en el que participaron el propio Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una puesta en escena que evidencia el intento de los populares de acercar a su candidato a los códigos visuales y culturales de las nuevas generaciones.

Memes, inteligencia artificial y el 'farmeo de aura' de Feijóo

La estrategia digital del PP no se limita al vídeo de anime. Nuevas Generaciones también ha recuperado el lapsus que Feijóo protagonizó en el Congreso hace casi un año, cuando intentó referirse a la serie 'Anatomía de un instante' y terminó pronunciando "Anatop at". El equipo líder popular explicó entonces que quería hacer un juego de palabras con el título para referirse a 'Anatomía de un farsante'.

Lo que en su momento se convirtió en un meme por las risas que provocó entre los diputados socialistas ha regresado ahora a la campaña electoral. Los populares han aprovechado aquel error para convertirlo en un recurso humorístico dirigido a los usuarios de las redes sociales.

También han publicado una imagen generada con inteligencia artificial en la que Feijóo aparece como un futbolista del FC Barcelona celebrando un gol. "¿Qué opinas de esto? Vaya farmeo de aura", escribía Nuevas Generaciones en X, utilizando una expresión popular entre los jóvenes para referirse a alguien que transmite carisma o una imagen de seguridad.

La cuenta de TikTok del PP también ha cambiado su fotografía de perfil para mostrar al candidato caracterizado como Kobe Bryant, la fallecida estrella de Los Angeles Lakers. Además, el partido difundió un vídeo en el que Feijóo aparece en un coche mirando sonriente las imágenes generadas con inteligencia artificial, acompañado del mensaje "Primeras reacciones".

Los podcasts se convierten en otro escenario de la campaña

Más allá de los vídeos virales, los partidos han encontrado en los podcasts una nueva vía para acercarse a los votantes jóvenes. Las entrevistas con creadores de contenido que acumulan millones de seguidores permiten a los candidatos abandonar los formatos políticos tradicionales y llegar a audiencias que no siempre consumen información a través de los medios convencionales.

Este viernes se ha publicado la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild, mientras que el líder popular también ha participado en un encuentro con jóvenes en Madrid. La presencia en este tipo de espacios forma parte de un cambio de estrategia que busca adaptar la comunicación política a las plataformas y a sus diferentes públicos.

La clave está en entender que cada red social requiere un lenguaje propio. Instagram permite trabajar la imagen personal de los candidatos; YouTube ofrece la posibilidad de mantener conversaciones más largas, y otras plataformas exigen mensajes breves, directos y fáciles de compartir. Los vídeos de entre 20 y 30 segundos, las frases sencillas y los contenidos adaptados a cada formato ganan protagonismo.