¿Qué son las Cortes Generales y por cuánto tiempo se eligen?

Las Cortes Generales son el Parlamento de España y están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos por los ciudadanos españoles mediante el voto en las elecciones generales. Con la convocatoria electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolvió las Cortes Generales el 5 de octubre y el próximo domingo 29 de noviembre se elegirán a los próximos diputados y senadores que conformarán las Cortes Generales durante la próxima legislatura.

Congreso

El Congreso, también llamado Cámara Baja, está formado por 350 diputados y se elige por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, es decir, todos los ciudadanos con derecho a voto pueden elegir a sus representantes.

Los diputados se eligen por un periodo de cuatro años, cuyo mandato termina cuatro años después de las elecciones o antes, si el presidente del Gobierno disuelve el Congreso de forma anticipada, como en este caso. Tras las elecciones de julio de 2023, el Congreso quedó compuesto así: 137 diputados del PP, 121 del PSOE, 33 de VOX, 31 de SUMAR, 7 de Junts, 7 de ERC, 6 EH Bildu, 5 PNV y BNG, CC, UPN un diputado cada uno.

Senado

El Senado es la Cámara Alta y representa a las comunidades autónomas y provincias. Está formado por 266 senadores tras las elecciones de 2023, aunque el número de senadores puede cambiar según la población de cada comunidad autónoma, porque el Senado representa al territorio.

Los senadores también se eligen por cuatro años, aunque su mandato puede acabar antes si hay una disolución anticipada de las Cortes.

En 2023, el Senado estaba formado por 120 senadores del PP, 72 PSOE, 7 IPLI (coalición entre ERC y EH Bildu), 4 PNV, PNV, AHI, ASG, JUNTS, PSOE-SUMAR y UPN, uno cada uno.

¿Para qué sirven las Cortes?

Las Cortes Generales tienen varias funciones como aprobar, modificar o eliminar las leyes del país; aprobar los presupuestos, controlar al Gobierno o elegir a otros órganos. Dichas funciones están recogidas en la Constitución Española.

Aunque Congreso y Senado forman las Cortes Generales, el Congreso tiene más poder que el Senado, ya que es quien autoriza la formación del Gobierno y puede hacer que este caiga mediante una moción de censura. Además, es la primera cámara que estudia las leyes y los presupuestos. Si el Senado propone cambios o rechaza una ley, el Congreso tiene la última palabra en muchos casos.