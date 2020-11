Muestran vídeos inéditos de cómo prepararon los explosivos en el juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils

Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra los tres acusados por los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, que acabó con la vida 16 personas, el más mortífero en España en más de una década y que causó más de 140 heridos.

Seis de los presuntos autores fueron abatidos por la policía durante los ataques, por lo tanto, en el banquillo se sientan tres personas, dos de ellas consideradas miembros de la célula aunque no participaran aquel 17-A, y un presunto colaborador de la organización liderada por el entonces imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

Mohamed Houli

Uno de los acusados, Mohamed Houli, se ha acogido a su derecho a no declarar: "Me acojo a mi derecho a no declarar. Me acojo a los declaraciones anteriores. Ya lo hice anteriormente y manifesté mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento" ha dicho.

En ese momento, a petición de la fiscalía, se han empezado a mostrar en la sala unos vídeos, hasta ahora inéditos, que grabaron en la casa de Alcanar y en los que participa el acusado.

"Cada gramo de este hierro se va a meter en vuestras cabezas"

En las grabaciones se puede ver como se jactan de cómo fabrican granadas, de cómo se preparan para matar. Presumen del bajo coste para hacerlos: "Esto os prepara para mataros, el problema lo tenéis vosotros, no nosotros. Cada gramo de este hierro se va a meter en vuestras cabezas, en la de vuestros hijos o de vuestras mujeres, con el permiso de dios", dice uno de ellos mientras muestra una granada.

En los vídeos aparecen Mohamed Hichamy, que junto a otros cuatro terroristas fue abatido en Cambrils tras matar a una mujer, y Younes Abouyaqooub, el terrorista de la Rambla abatido días después por los Mossos, y Youssef Aalla, que falleció junto al imán de Ripoll cuando estallaron de forma accidental los explosivos en el chalé de Alcanar el 16 de agosto.

Os vais a arrepentir de haber nacido", dice Hichamy en otro momento entre las risas del grupo "sobretodo vosotros Mossos d'Esquadra, os estáis metiendo en un berenjenal que no sabéis dónde os habéis metido". "El musulmán tiene la dignidad y la fuerza con el poder de Dios, vosotros queréis la vida, nosotros hemos sido elegidos entre millones de hombres, Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno", aseguran.

En uno de los vídeos exhibidos durante esta primera sesión de juicio, uno de ellos se prueba un chaleco con explosivos: "¿Que hace esto, que hace esto? pregunta, mientras otro joven le contesta "eso hace pum, eso hace pum, te queda bien".

"En nombre de Dios y por el paraíso"

Durante la sesión de hoy también se ha podido ver el vídeo de la declaración previa de Mohamed Houli, ante el juez de instrucción del 15 de septiembre de 2017.

"Le puedo asegurar que yo ahora estoy en la cárcel y yo no estoy a favor de lo que hacen ellos" asegura al juez que le pregunta que dice en los vídeos en la casa de Alcanar. El responde que dice que todo es en "nombre de Dios y por el paraíso" pero "de yo en ese momento no era yo mismo. Yo no pienso así".

Driss Oukabir

Driss Oukabir, el que alquiló la furgoneta para cometer el atentado en las Ramblas sólo ha respondido a las preguntas de su abogado . "Yo no he estado en Alcanar, ni conozco al imán. Yo ni era practicante ni nada, ¿cómo iba a pertenecer a una célula yihadista?" ha declarado.

Se ha desvinculado de los hechos aunque ha reconocido que alquiló la furgoneta porque se lo pidieron los jóvenes con los que se reunía en un local para hacer una mudanza: "Los chavales del local me pidieron que si podía hacerles el favor de alquilar una furgoneta para una mudanza. Me lo dijo el Mohamed Hichamy, mi hermano y Younes"

Ha asegurado que a Younes Abouyaaqoub, considerado autor del atentado de La Rambla de Barcelona, sólo le conocía de vista, de ir al local a "fumar porros" y que nunca tuvo conocimiento de los hechos que se estaban organizando.

Said Ben Iazza

Said Ben Iazza, relacionado con los atentados por prestar documentación y una furgoneta isotérmica en la que presuntamente transportaron los explosivos, también ha respondido- y sólo a su abogado- que la prestó " porque eran sus clientes" y que le dijeron que la iban a usar "para transportar productos de limpieza".

Ha asegurado que ni habló con ellos de religión, ni tuvo nunca contacto con el imán ni visitó el chalet de Alcanar, donde en la víspera de lo atentados se produjo una explosión en la que fallecieron dos miembros de la célula, entre ellos el imán Abdelbaki Es Satty, líder espiritual del grupo y quien emprendió en 2015 el adoctrinamiento de los jóvenes terroristas.

El juicio podría durar hasta el 16 de diciembre

Dos de los acusados, un español y un marroquí, se enfrentan a cargos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y almacenamiento de explosivos y estragos en grado de tentativa, todos relacionados con la explosión de Alcanar pero no directamente con el atentado de Barcelona, según el auto judicial.

Los fiscales solicitan penas de prisión de 41 y 36 años para ambos y 8 años para otro ciudadano marroquí, acusado de ser cómplice. Los tres permanecen en prisión a la espera de juicio desde 2017.

