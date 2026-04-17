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Moreno Bonilla defiende gobernar en solitario después del pacto en Extremadura

A las puertas de la campaña electoral, la inmigración se cuela en las urnas en Andalucía.

Moreno saluda el pacto PP-Vox en Extremadura pero remarca que quiere "gobernar en solitario" y evitar una coalición

Moreno Bonilla defiende gobernar en solitario después del pacto en Extremadura | EUROPAPRESS

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A justo un mes de las elecciones andaluzas, el PP ha anunciado su pacto con Vox para formar Gobierno en Extremadura. No es la única comunidad pendiente de acuerdo, pero en Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha reiterado hoy su voluntad de gobernar en solitario. “Esto se produce después de medio año de parálisis”, ha valorado Moreno Bonilla en relación con Extremadura. “En Andalucía buscamos otra opción, aspiramos a tener un gobierno en solitario, a ser libres”, ha añadido.

Allí la campaña todavía no ha empezado, pero temas como la inmigración ya se han colado en las urnas, especialmente tras la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno esta semana. Algunas autonomías gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, ya han anunciado que recurrirán el decreto, pero otras como Andalucía no lo harán.

Para el PSOE la decisión no es arbitraria y acusan a Juanma Moreno de intentar no perder votos en las urnas. “El PP ha hecho un discurso de odio intentando vincular inmigración con delincuencia y Moreno Bonilla se ha puesto de perfil”, ha reprochado la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

A esta polémica se suma otra, relacionada con uno de los puntos del pacto alcanzado ayer en Extremadura. El acuerdo incluye el compromiso del Gobierno autonómico de devolver “siempre que sea posible” a los menores migrantes no acompañados a su país de origen y se opone a su acogida. “Cada comunidad toma sus decisiones, yo soy respetuoso en los acuerdos que por cierto no sé cuáles son”, ha contestado Bonilla al ser preguntado por ello.

Montero tendrá que declarar la semana que viene en el Senado

María Jesús Montero tendrá que comparecer el próximo lunes en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El PSOE había intentado evitar la citación, alegando que se trataba de una estrategia de los de Feijóo en plena carrera hacia las urnas, pero la Junta Electoral Central ha dado la razón a los populares y ha archivado finalmente el recurso. “Es un juego sucio del que no voy a participar”, ha asegurado Montero, que ha acusado al PP de instrumentalizar el Senado.

La noticia llega a penas dos días después de que la exvicepresidenta primera del Gobierno haya sido citada ante el juez el próximo 4 junio por presuntas injurias al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

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