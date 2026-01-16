El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

La batalla política en Algeciras se está recrudiendo en los últimos días. Hace semanas, en pleno escándalo interno en el PSOE por los presuntos casos de acoso laboral y sexual, los socialistas denunciaron al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias. La querella ha quedado en nada. La fiscalía del Tribunal Supremo la ha inadmitido, y esto ha provocado el contraataque de Landaluce. El alcalde, que insiste en que seguirá en el puesto, ha anunciado que se va a querellar contra todo el que le haya difamado, y ya ha dado dos nombres: el del eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez y el de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Montero se refirió a Landaluce directamente como una persona condenada, algo que el alcalde de Algeciras ha tachado de juego sucio. "El archivo de la denuncia es un gran paso pero ahora toca pedir responsabilidades", ha dicho Landaluce haciendo alusión a la ministra Montero que también es la candidata de los socialistas a presidir la Junta de Andalucía. "Montero ha mentido a los andaluces, los está mintiendo continuamente. Engaña, falsea los datos... la señora Montero no puede ser presidenta de la Junta de Andalucía llegando con el engaño", ha añadido esta misma mañana Landaluce en una rueda de prensa, insistiendo en que la denuncia ha roto las navidades de su familia y ha causado mucho "dolor" en su ámbito personal.

El PSOE insiste en las acusaciones contra Landaluce

Desde el PSOE de Algeciras no tiran la toalla en su cruzada contra Landaluce y se reafirman en que la próxima semana van a ampliar su querella contra el alcalde de Algeciras. "Landaluce ni está en proteger a las mujeres, ni está en ayudar a las mujeres, ni está por trabajar para la igualdad de oportunidades", explicó ayer la portavoz del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal. Landaluce pidió la baja en el PP después de la denuncia contra él, pero su intención por ahora es no exigir el reingreso en el partido. Admite que hizo ese movimiento con el objetivo de "no hacer daño" al partido y dice que ahora es momento de defenderse con libertad.