Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Denuncias acoso sexual

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

José Ignacio Landaluce dice que ahora toca "pedir responsabilidades" y apunta a la vicepresidenta María Jesús Montero, que se refirió a él directamente como condenado. El PSOE insiste en sus acusaciones y asegura que la próxima semana ampliará su querella

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual | Europa Press

Publicidad

David Ávila
Publicado:

La batalla política en Algeciras se está recrudiendo en los últimos días. Hace semanas, en pleno escándalo interno en el PSOE por los presuntos casos de acoso laboral y sexual, los socialistas denunciaron al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias. La querella ha quedado en nada. La fiscalía del Tribunal Supremo la ha inadmitido, y esto ha provocado el contraataque de Landaluce. El alcalde, que insiste en que seguirá en el puesto, ha anunciado que se va a querellar contra todo el que le haya difamado, y ya ha dado dos nombres: el del eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez y el de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Montero se refirió a Landaluce directamente como una persona condenada, algo que el alcalde de Algeciras ha tachado de juego sucio. "El archivo de la denuncia es un gran paso pero ahora toca pedir responsabilidades", ha dicho Landaluce haciendo alusión a la ministra Montero que también es la candidata de los socialistas a presidir la Junta de Andalucía. "Montero ha mentido a los andaluces, los está mintiendo continuamente. Engaña, falsea los datos... la señora Montero no puede ser presidenta de la Junta de Andalucía llegando con el engaño", ha añadido esta misma mañana Landaluce en una rueda de prensa, insistiendo en que la denuncia ha roto las navidades de su familia y ha causado mucho "dolor" en su ámbito personal.

El PSOE insiste en las acusaciones contra Landaluce

Desde el PSOE de Algeciras no tiran la toalla en su cruzada contra Landaluce y se reafirman en que la próxima semana van a ampliar su querella contra el alcalde de Algeciras. "Landaluce ni está en proteger a las mujeres, ni está en ayudar a las mujeres, ni está por trabajar para la igualdad de oportunidades", explicó ayer la portavoz del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal. Landaluce pidió la baja en el PP después de la denuncia contra él, pero su intención por ahora es no exigir el reingreso en el partido. Admite que hizo ese movimiento con el objetivo de "no hacer daño" al partido y dice que ahora es momento de defenderse con libertad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Koldo dice que se encontraron dos pistolas y una escopeta en Ferraz y Pedro Sánchez le mandó destruirlas

Imagen de archivo de Koldo García.

Publicidad

España

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

Alfonso Fernández Mañueco

Castilla y León se prepara para ir a las urnas el 15 de marzo

Imagen de archivo de Koldo García.

Koldo dice que se encontraron dos pistolas y una escopeta en Ferraz y Pedro Sánchez le mandó destruirlas

Rey Juan Carlos I
Funeral

El rey Juan Carlos I, ausente en el funeral de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía

Antonio Maíllo, IU
Sumar

IU reclama un giro profundo del proyecto de Sumar y cuestiona su capacidad de liderazgo

Pedro Sánchez
CIS

El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP, que sube seis décimas

Aún así, los populares recortan distancias con una subida de seis décimas desde el último barómetro.

Imanol Pradales
País Vasco

País Vasco consigue 5 nuevas competencias y pone el foco en la gestión de los aeropuertos: "Queremos autogobernarnos y no que otros decidan"

Euskadi consigue cinco nuevas competencias, pero el Lehendakari recuerda a Sánchez que todavía se sigue trabajando en otra decena de cesiones entre las que se encontraría la gestión de los aeropuertos vascos.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

El juez Peinado insiste en reclamar los pasaportes de Begoña Gómez y su asistenta

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Koldo y Ábalos confían en que les separen de celda pronto tras sus diferencias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid

Feijóo promete a Edmundo González defender "ante el mundo la caída del chavismo" si llega a La Moncloa

Publicidad