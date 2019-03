El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha mantenido este viernes su primer contacto directo con los militares españoles que están desplegados en misiones en el exterior, a los que ha agradecido su trabajo porque hace a España "cada día más grande" y "da credibilidad a la patria". Además, ha puesto como ejemplo su "entusiasmo" y "responsabilidad" y ha recalcado que esta actitud es un "mensaje extraordinario para superar todas las dificultades".



Morenés ha tomado la palabras después de escuchar las novedades que le han ofrecido los militares al mando de las misiones españolas en Afganistán, Líbano, el Océano Indico, Yibuti, Bosnia i Herzegovina, Uganda y la Antártida.



En total, se han establecido doce contactos por videoconferencia -sólo con audio en tres de ellos- hacia todos estos puntos desde el Ministerio de Defensa, donde también se encontraba el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez, y el jefe del Mando de Operaciones, general Jaime Domínguez Buj.



Tras declararse "especialísimamente honrado" por poder compartir unos momentos con los miembros de las Fuerzas Armadas en el exterior en esta jornada de Pascua Militar, Morenés ha aprovechado también para saludar a los miembros de la comunidad científica que comparten misión con los militares en algunos puntos y ha recordado que él compartió responsabilidad en este ámbito desde el Gobierno.



"España no sólo está aquí en la península y en las islas, está donde están ustedes", ha señalado el ministro, quien ha defendido que, de esta manera, están haciendo "cada día más grande" el país.



Morenés ha recalcado que es "muy importante para España" poder "proyectarse fuera no solamente desde los ámbitos de los temas industriales y los temas de los negocios", sino también con el trabajo de las Fuerzas Armadas. "Ustedes le dan credibilidad a su patria y eso es algo que nosotros agradecemos, ha recalcado.



Morenés les ha asegurado que trasladará sus novedades al Rey, con el que se encontrará a las 12.00 en el Palacio Real para la celebración oficial de la Pascua Militar, y ha recalcado que sus informaciones le han resultado "llenas de entusiasmo, llenas de éxito y sentido de la responsabilidad".



Además, ha hecho hincapié en que, con los "momentos que está pasando España", éste es "un mensaje extraordinario para superar todas las dificultades" a las que se va a enfrentar el país "en los próximos meses y probablemente en los próximos años". "Con ese espíritu y esa entrega es como se consiguen los resultados", ha insistido.



Morenés también les ha pedido que "se cuiden mucho" y, aunque es consciente de que "saben perfectamente lo que tienen que hacer", les ha instado a que cumplan su misión "fielmente".



Por su parte, y como ya hiciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la videoconferencia que mantuvo el día de Navidad, les ha garantizado que el Ejecutivo entiende sus misiones y las apoyará, convencido además de la necesidad de "preservar por encima de todo la seguridad de las personas".



Dicho esto, el ministro ha recalcado que la seguridad de España "empieza" donde están los militares y, por eso, les ha pedido que "sean fieles a su misión, cumplan con ella y manifiesten permanentemente el entusiasmo" del que han hecho gala hoy. A esto ha añadido la necesidad de que se acerquen a las poblaciones a las que están "cuidando" porque "es la mejor muestra de lo que somos los españoles".



Previamente, Morenés ha recibido novedades de todas las operaciones internacionales, desde donde los militares al mando les han explicado el contenido de sus misiones, el trabajo que desempeñan y la tarea que tienen por delante.



Así, desde Marjayún, el general de Brigada Fernando Gutiérrez, jefe de la Brigada Multinacional al este de Líbano ha explicado el contenido de la resolución de la ONU que justifica la misión y le ha relatado los últimos incidentes que se han producido, el último el pasado 28 de diciembre. Además, le ha trasladado que lo "inestable" de la situación en Siria es "una amenaza directa a la estabilidad de la región", si bien ha indicado que no se ha producido por el momento ningún incidente en la zona de responsabilidad española.



En Afganistán, se ha contactado con Herat y con Badghis, provincia esta última donde se encuentra el grueso del contingente español y a la que se trasladará en los próximos meses el "esfuerzo principal" para poder controlar la ruta Lithium, fundamental para favorecer la "libertad de movimiento y el desarrollo económico" de esta provincia.



Mientras tanto, se continúa trabajando en la preparación de las fuerzas afganas para que puedan ser ellas las que lideren el planeamiento y la ejecución de las operaciones.



Desde Qala i Naw, el jefe de la fuerza desplegada en Badghis, coronel Félix Eugenio García, ha recordado que este mes se cumplen diez años de presencia española en Afganistán y ha recalcado que en los seis años que llevan en esta provincia se ha trabajado "hombro con hombro" con civiles españoles y norteamericanos y militares aliados y afganos.



Según ha dicho, este trabajo ha sido esencial para poder expandir las zonas seguras y ha posibilitado consolidar el despliegue en la provincia. Además, ha señalado como un éxito de los últimos meses la ceremonia de entrega de armas que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, en la que participaron un total de 382 insurgentes.



Ahora, ha recordado, se está pendiente de la ceremonia que tendrá lugar próximamente para formalizar el traspaso de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad afganas en la zona de responsabilidad española, en el marco del programa de transición acordado por la OTAN.



Desde el Océano Indico, el capitán de Navío Jorge Manso ha destacado el éxito de la Operación Atalanta en la lucha contra la piratería, si bien ha afirmado que es necesario continuar en "máxima vigilancia y atención constante".



Asimismo, desde la base española Gabriel de Castilla, integrada en la operación Antártica, han estado presentes también tres científicos que acompañan a los 11 militares que tratan de dar "máxima eficacia y apoyo" a los proyectos científicos y de investigación que se desarrollan en esta misión.



También se ha contacatado con Travnik, en Bosnia i Herzegovina, donde militares españoles desarrollan una misión de adiestramiento y doctrina a militares bosnios y con Kampala, en Uganda, donde miembros de las Fuerzas Armadas entrenan a soldados somalíes desde el pasado año. Se ha completado la videoconferencia con el buque Bio Hespérides, que desarrola dos proyectos integrados en el CSIC, y el Bio Las Palmas, que se encuentra en las proximidades de la Isla de Excepción, para dar apoyo a la Base Gabriel de Castilla.