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Moncloa, ante una nueva semana dura en lo judicial: "Hay mucha gente interesada en tapar la actividad del gobierno"

La oposición y los socios creen que están faltando explicaciones por parte del ejecutivo mientras desde el PSOE defienden no hay nada que "esconder".

Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa

Pedro Sánchez en el Palacio de la MoncloaEFE

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Ya desde este lunes, con la citación de Begoña Gómez en Plaza Castilla, ha empezado una semana que para el gobierno va a estar repleta de citas cruciales en los tribunales, y en lo político. Especialmente por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional los próximos miércoles y jueves.

Ante esto el gobierno dice esta semana vamos a tener explicaciones. Añaden ministros como Luis Planas que "los tribunales tienen que hacer su trabajo" pero a la vez insinúan que se busca erosionarles: "Hay mucha gente interesada en tapar la actividad del gobierno".

Desde el PSOE su secretaria de organización Rebeca Torró asegura que el partido no va a mirar para otro lado, que se han dado explicaciones, que se han facilitado todas las informaciones que les han requerido, y que se ha hecho "porque no tienen nada que esconder". Lo ha hecho precisamente en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la que ha explicado los mecanismos para que no se repitan casos como el de Santos Cerdán.

Los socios y la oposición piden explicaciones

Pero para los socios el PSOE no ha contestado ni mucho menos las preguntas que tienen los grupos y los ciudadanos. Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández asegura que "urgen respuestas y explicaciones", que la situación es "altamente preocupante", y el silencio del gobierno ante ella “atronador”. Esquerra Republicana también pide "explicaciones inmediatas".

Y Junts ve estas causas judiciales un antes y un después para Moncloa. Su portavoz y vicepresidente, Josep Rius, asegura que cada vez hay más indicios de "corrupción" y que esto puede dejar "la legislatura española herida de muerte". También el PP ve difícil que el gobierno esquive esta situación. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dice que "el PSOE tiene un problema" y que "a ver como sale de esta".

Para los populares esta semana es clave. La lideresa autonómica Isabel Díaz Ayuso ha asegurado hoy que es la semana "más negra que recuerda la izquierda", la propia añade la vicesecretaria Cuca Gamarra de “aquellos que han cometido acciones contrarias a la ley". Porque "los escándalos se suceden" dice el portavoz Borja Sémper y es imposible seguirles el ritmo.

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