Vicente Vallés, sobre la declaración de Cerdán: "Como si quisiera dejar claro que sabe cosas de las que podría hablar"

Cuando se produce una ruptura, es habitual que cada cual se resguarde en su espacio emocional. Luego, las partes tienden a escribir su propia historia por separado. Y suelen ser historias poco compatibles entre sí. De ahí, se suele derivar hacia situaciones de tensión, incluso con amenazas, porque las rupturas no son fáciles.

Un ejemplo se ha producido en el Senado, donde se ha asistido a este mismo proceso, entre el PSOE y Santos Cerdán, que fue, hasta hace solo seis meses, el hombre que controlaba directamente al PSOE. Mientras Cerdán ha ido al ataque contra el portavoz del PSOE, el portavoz del PSOE ha mostrado un evidente amedrentamiento, al limitarse a mostrar un reproche ético a su antiguo compañero, pero sin atreverse a plantearle ni una sola pregunta.

Es un gesto que resulta extraordinariamente significativo de la pusilanimidad y el apocamiento con el que los socialistas han querido que la comparecencia de Santos Cerdán pasara lo más rápido posible, tratando de establecer un control de daños.

El PSOE se ha encogido delante de Santos Cerdán. Y ese encogimiento, ese intento de no hacer ni hacerse daño, no ha sido respondido por Santos Cerdán de la misma manera. Ha sido como si Cerdán quisiera dejar claro que sabe cosas de las que podría hablar en algún momento.

