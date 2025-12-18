Dimite el jefe de redes de Vox tras ser denunciado por acoso sexual a un militante menor de edad

El responsable de redes sociales Vox, Javier Esteban, ha presentado su dimisión del cargo y su baja del partido después de que saliera a la luz una denuncia por acoso sexual a un militante de 16 años, a la vez que ha asegurado que demostrará su inocencia mientras acusa a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

Los diarios 'ABC' y 'El Mundo', que han tenido acceso a la denuncia, adelantan que esta fue presentada el pasado 12 de diciembre ante la Policía Nacional en Madrid, y se relata cómo Esteban abría abordado al joven por mensajes en 2023, cuando el denunciante tenía 16 años.

"Abusó de su situación de superioridad"

La víctima explica que el que fuera jefe de redes del partido "abusó de su situación de superioridad en Vox y Revuelta" con el objetivo de verse en privado para realizar "tocamientos contra mi voluntad", pese a conocer la edad del denunciante.

En la denuncia se adjuntaron diversas capturas de pantalla donde Esteban le realizaba preguntas para saber si tenía pareja o para conocer su orientación sexual: "¿Chicos o chicas?; ¿Carne o pescado?; Si te apetece quedar un día me dices", eran algunos de los mensajes que recibía el menor. Finalmente, cuando se vieron en persona, la víctima asegura haber recibido tocamientos sin su consentimiento y con "ánimo sexual", según las capturas a las que tuvo acceso ABC.

Por todo ello, se considera que los comportamientos de Esteban podrían ser constitutivos de un delito tipificado en el artículo 178.1 y 2 del Código Penal, que establece penas por agresión sexual sin consentimiento y empleando la intimidación, a lo que se sumaría los agravantes por razón de edad y superioridad jerárquica.

Esteban defiende su inocencia

En su publicación, Esteban defiende su inocencia al tiempo que señala que la denuncia ocurre "dos años después de los supuestos hechos", pero "solo unos días después de que exigiera conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta". "Cualquiera puede ver la relación", asevera.

También ha anunciado su baja inmediata como militante "para no dañar a Vox", y ha dimitido del cargo que ocupaba en el partido, al que se unió en 2014. "Nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo un empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control alguno", reitera.

Por último, ha reafirmado que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual. "Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo", ha concluido.

