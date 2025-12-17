Puente ataca a Eduardo Madina por asegurar que "la legislatura está más que terminada": "El acabado eres tú"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desatado la polémica en redes tras responder en un twitt con dureza a las declaraciones del exdiputado socialista Eduardo Madina, quien aseguró recientemente que "la legislatura está acabada" en una entrevista para Cadena SER. Las palabras de Madina han prendido la mecha de un cruce de reproches que vuelve a evidenciar las tensiones internas en la formación.

Eduardo Madina afirmó que la "legislatura está más que terminada" considerando la actual etapa del Gobierno "cerrada" debido a los casos judiciales y escándalos que han salpicado al PSOE. El exdirigente socialista defendió que la situación es difícilmente reversible y que el Ejecutivo afronta una etapa final marcada por la pérdida de credibilidad y estabilidad.

Madina, que fue una de las figuras destacadas del PSOE durante la pasada década y candidato a liderar el partido en 2014, justificó sus palabras como un análisis político y no como un ataque personal, insistiendo en que su diagnóstico responde al contexto actual y no a una posición partidista.

La respuesta de Óscar Puente

La reacción del ministro Óscar Puente fue inmediata y contundente. A través de la red social X, respondió a Madina asegurando que "el acabado eres tú", en un mensaje cargado de reproches personales. Puente acusó al exdiputado de actuar movido por el rencor y recordó su derrota en las primarias del PSOE, cuestionando su relevancia política actual.

El ministro fue más allá al insinuar que Madina ha pasado de aspirar al liderazgo del partido a convertirse en un comentarista, un tono que ha generado debate tanto dentro como fuera del PSOE.

