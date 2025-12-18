Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias', denuncia a la novia de Ábalos por amenazas

Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias' denuncia a la novia del exministro José Luis Ábalos por amenazas. La denunciante y denunciada se conocían "por la relación que mantenían ambas con Don José Luis Ábalos" por las conversaciones "vía whatsapp" que habían tenido durante meses, aunque la denuncia asegura que no se trataba de una relación de amistad.

"Su relación con el tiempo se ha deteriorado, habiendo surgido desavenencias recientes que han derivado en una actitud hostil por parte de la denunciada", recoge la denuncia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Los mensajes tienen unas "advertencias directas de un mal físico y personal" y habría intentado atemorizar usando a Ábalos para "mayor credibilidad y miedo a la amenaza".

A la conocida como 'Miss Asturias' se le ha vinculado sentimentalmente con Ábalos, algo que el exministro de Transportes siempre ha negado. "No te vuelvas a meter en nuestras vidas, está donde está pero tiene las mismas ganas de denunciarte por impostora que cuando estaba en casa", asegura uno de los mensajes recibidos en el móvil de la denunciante. Y le pide que los deje "en paz": "Deja la fiesta en paz y saca dinero de otro sitio, no me amenaces y olvídate de mi".

Ábalos demanda a Claudia Montes

La actual pareja del exministro socialista asegura a Montes que su pareja también quiere denunciarle "por impostora". El exministro José Luis Ábalos presentó en septiembre una demanda de conciliación contra la conocida como 'Miss Asturias' por las calumnias e injurias que habría dicho contra él y contra su exasesor en Ministerio de Transportes, Koldo García, y pide 25.000 euros de indemnización por daños y perjuicios.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, incluye la transcripción de una entrevista en televisión en la que Montes culpa a Koldo de acosarla laboral y sexualmente.

