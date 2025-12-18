Sánchez insiste en la "contundencia" del PSOE ante la corrupción pero descarta cambios profundos como exige Sumar

Desde que Junts rompió lazos con el Gobierno el pasado mes de octubre, el presidente Pedro Sánchez está resistiendo. Sin poder aprobar leyes por falta de apoyo en el Congreso, los casos de presunta corrupción y denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, la líder de Sumar Yolanda Díaz, así como su equipo, está muy molesto con la actitud del PSOE.

De esta manera, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social plantea que esta forma de gobernar para resistir favorece para "alimentar a Vox". Esto va a permitir que el partido "arrase" en unas elecciones y subrayan que con esto "es morir de muy mala manera" alegando que "se puede morir con dignidad".

Ante esto, Díaz le aconseja que si quiere continuar la legislatura hasta 2027 y no convocar elecciones "entonces tiene que gobernar". No obstante, lo que piden los socios de coalición es una remodelación del Ejecutivo y cambios profundos para no hacer crecer al partido de Santiago Abascal.

Pero el presidente, ante la petición de renovar ministros, la cuál ha rechazado, ha asegura ser "organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente", asegurando que "hay muchas cosas que les unen con Sumar. Sin embargo, Sánchez no considera que de lo que se queja Díaz sea el motivo que contribuye al auge de la ultraderecha, más bien señala al Partido Popular y a la "derecha mediática" como el responsable del "blanqueamiento" a los de Abascal.

"Contundencia" en los casos

Sobre la comparecencia de su ex número tres, Santos Cerdán, en la comisión de investigación del Senado, ha afirmado que no lo ha visto "por razones evidentes", ya que se encontraba "viajando a Bruselas" para asistir a la Cumbre del Consejo de Europeo de este jueves.

A pesar de no haber seguido la comparecencia y, por ello, no saber el "contexto" y la "coyuntura" de las palabras de Cerdán, asegura que "el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso", al igual que "en otros" que "desgraciadamente" han afectado al partido.

Reunión sin ministros

El viernes tendrá lugar una reunión entre el PSOE y Sumar, tras la la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en el partido que lidera Sánchez. Los socios del Gobierno se han mostrado molestos por por la actitud adoptada por los socialistas.

Sin embargo, a petición de Sumar no asistirá ningún ministro porque solicitó que fuese un encuentro "al máximo nivel" con solo miembros del Ejecutivo. Acudirán responsables políticos de los partidos de Sumar en el Gobierno, entre ellos IU y Más Madrid, y la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, según fuentes cercanas al partido de Díaz.

