Miles de personas protestan en más de 60 ciudades españoles

A las seis de la tarde ha arrancado desde la plaza de Cibeles la manifestación de los indignados convocados por varios colectivos, entre ellos el movimiento 15M, que cinco meses después de su primera protesta terminará de nuevo en la Puerta del Sol bajo el lema 'Unidos por un cambio global'.

La marcha, que no cuenta con autorización de la Delegación del Gobierno en Madrid, y que se suma a las que está previsto se celebren durante todo el día en casi un millar de ciudades del mundo -alrededor de ochenta en España-, ha comenzado a avanzar con una suelta de globos de colores en la calle de Alcalá, recibida con aplausos por cientos de personas.

Repulsa al sistema en Barcelona

Miles de indignados se han volcado este sábado y han tomado las calles más céntricas de Barcelona para reclamar un cambio global en las estructuras políticas, económicas y financieras. Con numerosas pancartas con el símbolo de la tijera tachada y críticas al sistema socioeconómico --'basta de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas', 'sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz, sin paz no puede haber futuro'.

Valencia se rebela

Con un evidente clima festivo, batukada incluida, la cabecera se ha ido abriendo paso con un camión que portaba la primera de las pancartas, correspondiente al Movimiento 15-M. A falta de confirmación de cifras por parte de la organización, una hora después la cabecera pasaba por la plaza del Ayuntamiento, situada a apenas 600 metros del punto de inicio, en el que todavía quedaban personas 'atascadas'.

Sevilla sale a la calle

La manifestación ha contado en Sevilla con la participación de vecinos de diferentes localidades de la provincia, incluso de Casariche pese a la distancia, ha tomado las calles del centro de la capital andaluza para finalizar en el complejo arquitectónico fungiforme de la plaza de la Encarnación, ya escenario habitual de las protestas de los 'indignados'.

Canarias, a ritmo de batucada

Fuentes de la policía local estimaron la participación en más de 4.000 personas y muchas de ellas portaba pancartas señalado que un cambio en el mundo es posible. Los "indignados", muchos de ellos con instrumentos de percusión y discretamente vigilados por la policía, corearon consignas contra los desahucios de las viviendas y los recortes en educación.