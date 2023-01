Máximo Huerta desvela cómo fue su última conversación con Pedro Sánchez: "Empezó a hablar de él"

Máximo Huerta desveló en El Hormiguero cómo fue su última conversación con Pedro Sánchez antes de dimitir. El que fue el ministro más breve de la democracia ha confesado que le sorprendió la falta de empatía del presidente de Gobierno que, en vez de mostrarle su apoyo, se dedicó a hablar de él mismo.

Así lo contó anoche Huerta, exministro de Cultura y Deporte, a Pablo Motos: "Entré a hablar con él, a decir: 'me voy, no pasa nada'", y reconoce que "lo que resultó paradójico es que en lugar de" mostrarle su apoyo tras su dimisión, Pedro Sánchez "empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia en el futuro"

"Empezó a hablar de que todos acaban mal en política", y asegura que le puso como ejemplo a "Zapatero, Aznar, González...". "¿De mí qué dirán?, le preguntó a Huerta, que confiesa que le dieron ganas de decir: "Padre, que estoy hablando yo".

"Me tiraron al precipicio", ha asegurado el escritor en la entrevista, en la que ha contado cómo fue su dimisión del cargo con motivo de su fraude a Hacienda. Ha asegurado que renunció a todos los beneficios vitalicios: "Yo renuncie a todo, no quería nada, ni el recuerdo. Quise hacer una digestión lenta y dolorosa... Me quedé solo con el maletín que está en casa"

Ha contado además que cree que fue un chivo expiatorio: "Gente importante del PSOE me dijo que era una técnica muy de Macron. Coger a alguien con mucha visibilidad y no apoyarle. Si no lo quieres, ¿para qué le ofreces un cargo después de que dimitiera? A mí me ofrecieron después un cargo muy goloso que yo rechacé. Me dijeron que estuviera un mes callado. Yo estuve callado porque no podía hablar".

Máximo Huerta fue este lunes al Hormiguero para contar todos los detalles de su nueva librería, que asegura que le "ha costado mucho más abrirla que cuando decidí lo de ministro". Ha hablado también de su último libro 'Adiós pequeño'.

Puedes volver a ver la entrevista completa de Máximo Huerta en El Hormiguero aquí.

La dimisión de Máximo Huerta

Es el ministro más breve de la democracia española, tan solo estuvo al frente de la cartera de Cultura y Deporte una semana. Su dimisión se precipitó tras salir a la luz que había defraudado más de 200.000 euros a Hacienda.

Sin dudarlo, presentó su renuncia y compareció antes los medios para explicar su decisión. "Para defender aquello que más amas, a veces hay que retirarse. Y yo amo la cultura", sentenció.