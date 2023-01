Máximo Huerta, sobre su estelar cargo como ex Ministro de Cultura y Deporte: “Me tiraron al precipicio”

La semana en ‘El Hormiguero’ ha arrancado con la visita de Máximo Huerta, donde hemos podido descubrir todos los detalles sobre la apertura de su primera librería, un nuevo proyecto del que se siente tremendamente ilusionado.

Además, ha hablado también de su último libro ‘Adiós pequeño’, una novela que trata de una familia en vísperas de la noche de San Juan y de las vivencias que tendrán en ella. Este libro se coloca en un éxito de ventas cuya distribución alcanza ya su quinta edición.

"Hay una especie de dolor y liberación mezclado"

Durante la entrevista, Pablo Motos ha ahondado sobre la dimisión de Máximo Huerta como Ministro de Cultura y Deporte con motivo de su fraude a Hacienda y que le llevó a dejar el cargo solo una semana después de su nombramiento: “Me tiraron al precipicio”, confesaba el periodista.

Además, ha asegurado que renunció a todos los beneficios vitalicios, a pesar de que mucha gente no cree su palabra: “Quería hacer una digestión y no me quedé más que con el maletín que está en casa”.