Madrid, Andalucía y País Vasco critican al Gobierno por "filtrar" el plan para Navidad ante el coronavirus

Madrid, País Vasco y Andalucía no han tardado en expresar su malestar con el Gobierno central, después de que haya "filtrado" a la prensa el plan de recomendaciones para Nochebuena y Nochevieja antes de debatirlo con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la semana pasada que el Gobierno central y las Comunidades Autónomas habían creado un grupo de trabajo con la idea de consensuar medidas de cara a estas fechas navideñas. Sin embargo, este martes se ha dado a conocer un borrador con una serie de medidas y el propio titular de Sanidad ha reconocido que no son medidas "definitivas".

Según indica ese borrador, el Gobierno planea limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y ampliar el toque de queda entre las 01.00 y las 06.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

Este plan de Navidad ha provocado que los ejecutivos dirigidos por Isabel Díaz Ayuso, Iñigo Urkullu y Juanma Moreno hayan coincidido en reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que diera a conocer este borrador antes de debatirlo y consensuarlo con las autonomías en el foro de la Interterritorial.

En Castilla y León, la consejera Verónica Casado, ha desgranado este martes el documento que la Comunidad ha presentado para consensuar medidas de cara a la Navidad y que contempla, entre otras acciones, mantener el cierre perimetral de la región y valorar los provinciales, siempre que haya una postura común.

En el caso de Cataluña, la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha defendido que el Gobierno catalán tomará sus "propias decisiones" sobre el plan de medidas durante las fechas navideñas. Budó ha sostenido que esto es un borrador del Gobierno que debe pasar por el Consejo Interterritorial y que el Govern lo escuchará, pero ha defendido que la Generalitat tiene las "competencias" para tomar sus propias decisiones en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos.

Así será el plan para Navidad

Se permitirán desplazamientos entre provincias siempre que la comunidad de destino permita la entrada. Cada región podrá establecer sus medidas y, por ejemplo, Canarias hará una PCR a todos los residentes que vuelvan a las islas en Navidad.

¿Cuántas personas podrán juntarse? No hay límite de personas siempre y cuando vivan juntas. Si alguna de ellas no pertenece al núcleo de convivencia lo permitido será un máximo 6 personas. Mismo número para la típica cena de empresa y otras reuniones sociales.

¿Hasta cuándo se podrá estar fuera de casa? El día 24 y 31 de diciembre se ampliará el horario del toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana.

¿Habrá gabalgata de Reyes? Aunque el Gobierno no las prohíbe, sí que recomienda que no se celebren. En el caso de que se realizasen, deberán cumplir todas las medidas de seguridad ante el coronavirus. Algunas comunidades como Madrid ya han anunciado que no la celebrará.

El Gobierno insiste en una coordinación a nivel nacional, autonómico y local, y piden responsabilidad individual para hacer unas navidades más seguras.