El Gobierno estudia limitar las reuniones en Navidad a 6 personas y ampliar el toque de queda por el coronavirus

Se acerca la Navidad y todas las miradas están puestas en cómo serán estas fiestas, cuántos familiares se podrán juntar y hasta qué hora podremos salir debido a la pandemia del coronavirus.

Pese a que las comunidades están haciendo esfuerzos ahora para que en Navidad se pueda ser un poco más laxo, lo cierto es que en las navidades del coronavirus, las fiestas van a ser muy diferentes a las de otros años.

El Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, según se establece en el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas'.

Confinamiento nocturno entre la 1h y las 6h el 24 y 31 de diciembre

En concreto, el documento señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de 6 personas y se debe garantizar las medidas de prevención (6M), independientemente de si son familiares o no.

Además, recomienda evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de 6 personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo 2 paredes).

Recordar las 6M

Ahora bien, se recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención (6M):

Mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible)

Manos (lavado de manos frecuente)

Metros (mantenimiento de la distancia física)

Maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura)

Minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos)

"Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto"

Hostelería

Las medidas en el ámbito de la restauración y hostelería prescriben que en el interior de los establecimientos se permitirá, al igual que en las cenas familiares, hasta un máximo de seis personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de una mesa y entre mesas diferentes. Se debe garantizar una adecuada ventilación natural o mecánica.

En las zonas exteriores se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros entre comensales de una mesa y entre mesas diferentes y se permitirá hasta un máximo de seis personas por mesa.

Además, se reforzará el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y de evitar el picoteo, así como no fumar ni utilizar productos relacionados con el tabaco.

Evitar viajes que no sean estrictamente necesarios

En relación a la movilidad territorial nacional e internacional durante las navidades, se aconseja evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios y que, en el caso de que se vaya a realizar, se cumplan las recomendaciones indicadas en cada medio de transporte, usando mascarilla, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia física.

Universitarios que vuelven a casa y viajes internacionales

Asimismo, recomienda a los universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre y usar mascarillas.

En el caso de los viajes internacionales, los ciudadanos procedentes de un país o zona de riesgo deberán disponer de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. Asimismo, los pasajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo, no acrediten adecuadamente la realización de una PDIA para Covid-19 con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a la llegada, deberán someterse a una.

No cantar en ceremonias religiosas

Las ceremonias religiosas en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, siempre que se puedan mantener la distancia de seguridad. No obstante, durante la celebración del acto religioso recomienda no cantar y usar música pregrabada. La celebración de eventos religiosos como la 'misa del gallo' se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna.

En este sentido, el documento asegura que se podrán ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión. Durante las fechas navideñas se podrá ampliar el número de visitas a los centros sociosanitarios garantizando que se cumplen las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad; y en el ámbito de la hostelería se llevarán a cabo las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma.

Finalmente, el Gobierno insta a las comunidades autónomas a aumentar la frecuencia de horarios en el transporte público para evitar aglomeraciones, y aconseja que, siempre que sea posible, en los desplazamientos se priorice caminar o ir en bicicleta.

No cabalgata de Reyes pero sí 'San Silvestre'

Por otro lado, el Gobierno recuerda que los eventos como la Cabalgata de Reyes y otro tipo de acontecimientos que transcurren en las fiestas navideñas suponen situaciones de "elevado riesgo" de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y dificultad para mitigar los riesgos asociados, por lo que no recomienda su celebración.

Asimismo, aconseja que, en el caso de que se realicen las cabalgatas se planteen alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención. Un ejemplo serían, según el borrador del plan, las cabalgatas estáticas con ubicaciones en lugares donde se pueda controlar el acceso o retransmisiones de eventos navideños por televisión.

Sin embargo, el documento establece que la celebración de grandes eventos deportivos como, por ejemplo, la maratón de 'San Silvestre' se podrán realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores (limitación de aforos, salidas escalonadas o repartir la participación a lo largo de varios días). En este sentido, se recomienda que se realice sin asistencia de público, y que se promueva su retransmisión por televisión.