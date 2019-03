Llamazares: "Rubalcaba promete lo contrario de lo que hace"

Gaspar Llamazares considera que el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado con su discurso "una moción de censura a Zapatero" por incumplir el programa de izquierdas.



El portavoz de IU en el Congreso afirma en su cuenta de Twitter que en 24 horas Rubalcaba ha pasado "de la política de mercado del Gobierno" a una moción de censura al presidente del Gobierno por "incumplimiento" de su programa político de izquierda.



En su opinión, Rubalcaba "se disfraza de izquierda" y que "promete lo contrario de lo que hace" y recuerda que este año votó no al modelo electoral alemán propuesto por su formación y al impuesto de patrimonio y bancos.



UPyD, feliz con la posible reforma electoral

UPyD ha ironizado con el compromiso por una reforma electoral: "Nos alegra que Rubalcaba se sume ahora a la reforma electoral, él hace siete meses votó en contra de una propuesta de UPyD en el Congreso", afirma la formación que lidera Rosa Díez en su cuenta en Twitter.



Por último, el partido de Rosa Díez informa de la frase del día en la web de UPyD: "Es inútil esperar que mejoren las organizaciones en las cuales no mejora la gente".



Duran i Lleida (CiU), desesperado

Josep Antoni Duran Lleida, ha lamentado el "populismo desesperante" de Rubalcaba, ya que vende "humo" para ganar votos de la izquierda pero "resta credibilidad a España" en términos económicos.



El secretario general de CiU y portavoz de la federación en el Congreso recordó que "no tiene ninguna credibilidad que el que ha suprimido el impuesto de patrimonio ahora diga que lo volverá a establecer para los ricos".



Según Duran, "el populismo desesperante al que se ve obligado a recurrir Rubalcaba puede ser que le haga ganar algún voto, pero le hace perder mucha credibilidad a España en unos momentos que vuelve a estar en la cuerda floja en términos económicos".