Llamazares: "IU no apoya a Chacón para la prorroga de la misión en Libia"

El diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha afirmado que su formación política no apoyará a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que este martes pedirá el apoyo de los grupos parlamentarios a la prórroga de la autorización para que las tropas españolas continúen dos meses más participando en la zona de exclusión aérea que la OTAN mantiene sobre Libia y ha adelantado que IU preguntará a la ministra por el uso de bombas de racimo de fabricación española por las tropas leales al dictador libio, Muamar Gadafi.

"Le vamos a decir que no porque se ha demostrado en la práctica que nosotros teníamos razón. Nosotros dijimos que la guerra en Libia, la exclusión aérea no garantizaba la seguridad de la sociedad civil y que no era el método para respaldar los vientos de democracia que se están viviendo en estos momentos en los países árabes o en el norte de Africa", ha manifestado Llamazares este martes, en una entrevista a Onda Cero.

En este sentido, ha señalado que, "desgraciadamente", los hechos les han dado "la razón" ya que, "a lo largo de este mes, lo que se ha producido es una trasformación de la exclusión aérea en bombardeos". "La mitad de las acciones han sido bombardeos sobre la población y los militares y como consecuencia de eso no solamente no se ha protegido a la población civil sino que se ha visto afectada por los llamados efectos colaterales", ha argumentado.

"Esa guerra, lejos de solucionarse, se ha estancado dificultando una solución política que es la única salida. Le diremos a la ministra que vuelva a la posición previa a la resolución de la ONU, que apuesta por los mecanismos civiles y políticos de alto el fuego para dar una salida a la situación", ha matizado.

Las bombas racimo son "una paradoja"

Preguntado sobre si le preguntarán a Chacón por las bombas racimo de fabricación española utilizadas por las tropas leales a Gadafi, ha contestado que "por su puesto" porque es una "paradoja". "Los mismos que ahora consideran lo que es un dictador repugnante hace muy poco tiempo lo consideraban un amigo atípico", ha explicado en alusión a las palabras del ex presidente del Gobierno José María Aznar en las que calificaba a Gadafi de "amigo extravagante de Occidente".

"Lo que pasa es que, que esto lo denuncie José María Aznar a mí me choca. Yo creo que Aznar en estos momentos lo que debería hacer es mirar atrás y reflexionar sobre lo que hizo en la guerra de Irak y reconocer que se equivocó porque cada vez que habla Aznar sube el pan". Para Llamazares, las declaraciones de Aznar no "solucionan los problemas de atrás" sino que "intoxica la situación política actual".

Por este motivo, el diputado de IU cree que el cargo de ex presidente "les obliga a una cierta contención y a no sacar a pasear su rencor cada vez que hay un problema político en el país". "Me parece necesario y sería bueno incluso para Aznar. Yo apunto a una cierta contención para ex presidentes de Gobierno que tienen obligaciones adicionales", ha concluido.