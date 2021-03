La premonición de Esperanza Aguirre 24h antes de la moción: "Ayuso ganaría las elecciones si las convocara ahora"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la alcaldía de la ciudad, lanzó el martes, apenas 24 horas antes de la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, una frase premonitoria: "Creo que si Ayuso convocara ahora elecciones, las ganaría. Pero no se lo recomiendo".

Aguirre habló así poco después de haber estado reunida junto a la ya expresidenta de la CAM, en una entrevista con Okdiario, donde aprovechó para asegurar que "Pablo Casado debería fijar más en Ayuso porque ella si tiene claro que el adversario del PP no es Vox".

La dimisión

Como si de un presagio se tratase, este miércoles por la mañana Ayuso ha dimitido de sus funciones con el objetivo de evitar una moción de censura y ha convocado elecciones para el 4 de mayo.

"Si no llego a disolver la Cámara, la moción de la izquierda me hubiera impedido convocar elecciones y podrían haber derrocado este Gobierno. No puedo permitir que Madrid se pare ahora, que todo se derrumbe", ha asegurado.

El enfado de López Miras

La maniobra ha llegado horas después de que PSOE y Ciudadanos presentasen una doble moción de censura en el Gobierno de la Región de Murcia, con la que han desbancado al PP. El todavía presidente de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado muy crítico con la maniobra, asegurando que se trataba "de un acto desleal" y una "traición".

"Estos debates de sillones son un error y una falta de respeto para los murcianos. Quien no lo entienda así, está equivocado". Los responsables de la moción de censura "responderán por sus actos", ha remarcado. "Sólo puede existir el objetivo de salvar vidas y empleo".

En la capital de España, la moción de censura ha llegado finalmente de la mano del PSOE y de Más Madrid.

"Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con Monica García de candidata. Hay alternativa", ha escrito Íñigo Errejón en Twitter. Los socialistas han propuesto como candidato al portavoz del partido en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo.