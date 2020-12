La fiscalía busca en México y Londres información sobre los fondos del rey Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria buscan los datos que les permitan comprobar la declaración complementaria del Juan Carlos I, por la que ha pagado 678.393,72 euros al fisco, por las supuestas tarjetas opacas que estuvo usando. Según 'El Periódico' en estas indagaciones serán útiles dos comisiones rogatorias enviadas con anterioridad por la fiscalía a México DF y a Londres demandando información sobre movimientos del millonario empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, la persona que aparece relacionada con esos movimientos de dinero del rey emérito. Además, continúan abiertas las investigaciones en España.

¿Rey emérito?

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado que el Gobierno se esté planteando regular las funciones de la Corona porque ya están "bastante claras" en la Constitución, pero ha admitido que ignora si el presidente Pedro Sánchez está estudiando junto a la Casa del Rey retirar el título honorífico a Juan Carlos I. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha defendido que su formación no va a entrar a "polemizar" en torno a la institución de la Corona. Asimismo, ha abogado por "distinguir las acciones personales" de las que afectan a la institución", y ha garantizado que el PSOE tiene "todo el interés de preservar la Corona como parte de la arquitectura constitucional". "Entiendo y confío en que los responsables de la institución manejarán con la cautela, prudencia y responsabilidad que merecen situaciones como las que vivimos", ha ahondado.

Podemos, desafortunado

Ha calificado de "innecesarios" e "inoportunos" los planteamientos de sus socios de coalición en este sentido. "Como secretario de Organización del PSOE, vuelvo a manifestar el respeto a la Corona", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que las situaciones que a nivel personal puedan hacer a algunos "prisioneros de sus actos", no pueden "poner en solfa a la Corona o plantearse un cuestionamiento sobre la misma". Asimismo, ha añadido que entiende que el vídeo de Podemos "queda dentro de la responsabilidad de la formación política y no del Gobierno". "En el Gobierno no hemos tenido este debate. Es una posición de Unidas Podemos más o menos desafortunada", ha zanjado.

Institución corrupta

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que la monarquía es una institución "corrupta" que "daña la democracia" y solo existe una forma de separar los nombres de la institución tras la "grave crisis" derivada por las actividades del rey emérito Juan Carlos I: la república. También ha considerado que el debate sobre la vuelta de Juan Carlos I al país en Navidad es "reírse del conjunto de los ciudadanos", pues "nunca debería haberse fugado". Por tanto, ha exigido que lo que debería hacer es "dar explicaciones" a la ciudadanía y la Justicia sobre sus presuntas irregularidades.

Deslegitimar la Transición

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ha querido cuestionar la conducta del rey emérito ante las investigaciones sobre fraude fiscal que pesan sobre él, ha arremetido contra Podemos por hacerlo y ha acusado al partido morado de tratar de "deslegitimar la Transición". Ha añadido que como al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "no le gusta la Transición" y "parece" que al presidente, Pedro Sánchez, "tampoco", están tratando de "deslegitimar ese proceso usando todas las fórmulas a su alcance". "Iglesias tiene que nacer siete veces para hacer parte de lo que ha hecho Juan Carlos I por la democracia española", ha sentenciado el número dos del PP, para quien resulta "irritante" que el líder de Podemos y otros dirigentes vayan dando "lecciones". Así, ha dicho que Iglesias va "camino del Supremo" por una "denuncia con agravante de género" y también ha criticado al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, "condenado por no pagar impuestos".